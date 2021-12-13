"Коли у вас є ґвалтівник": нардеп зі "Слуги народу" осоромився через відповідь про агресію Росії

13 грудня 2021 , 14:19
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Джерело:

24 канал

Олександр Дануца – нардеп від"Слуги народу" – осоромився, відповідаючи на запитання про загрозу нової російської агресії. Також політик не зміг розповісти, як захищатися Україні.

Дануца – представляє у Верховній Раді Комітет із питань правоохоронної діяльності. В ефірі одного з українських телеканалів у політика запитали, як там оцінюють ситуацію на кордонах України.

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Мій коментар дуже простий. Коли у вас є ґвалтівник. Я кажу просту річ. Ви дізналися про те, що ваш сусід зґвалтував жінок на районі,
– заявив Дануца.

Однак ведучі попросили політика дати конкретну відповідь. Журналісти повторили запитання. Водночас навіть тоді вичерпної відповіді не було.

Натомість Дануца заговорив, що Україна перебуває у небезпеці. 

"Нам потрібно забезпечувати кордони безпекою. Ну, війська і все інше", – наголосив політик.

"Може статися найгірший сценарій"

  • Після розмови Джо Байдена та Володимира Путіна президент Литви Ґітанас Науседа заявив: може трапитись так, що реалізується найгірший сценарій. Мовиться про ймовірний напад Росії на Україну.
  • Саме тому країни мають зробити усе, аби не допустити реалізацію найгіршого сценарію. 
  • Науседа зауважив, що дії Росії – це сигнал не лише для України, але й для всього східного флангу НАТО. Зокрема, загрозу відчувають країни Балтії. 

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Автор: Мар'яна Бекало