"Коли у вас є ґвалтівник": нардеп зі "Слуги народу" осоромився через відповідь про агресію Росії
Джерело:24 канал
Олександр Дануца – нардеп від"Слуги народу" – осоромився, відповідаючи на запитання про загрозу нової російської агресії. Також політик не зміг розповісти, як захищатися Україні.
Дануца – представляє у Верховній Раді Комітет із питань правоохоронної діяльності. В ефірі одного з українських телеканалів у політика запитали, як там оцінюють ситуацію на кордонах України.
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Мій коментар дуже простий. Коли у вас є ґвалтівник. Я кажу просту річ. Ви дізналися про те, що ваш сусід зґвалтував жінок на районі,
– заявив Дануца.
Однак ведучі попросили політика дати конкретну відповідь. Журналісти повторили запитання. Водночас навіть тоді вичерпної відповіді не було.
Натомість Дануца заговорив, що Україна перебуває у небезпеці.
"Нам потрібно забезпечувати кордони безпекою. Ну, війська і все інше", – наголосив політик.
"Може статися найгірший сценарій"
- Після розмови Джо Байдена та Володимира Путіна президент Литви Ґітанас Науседа заявив: може трапитись так, що реалізується найгірший сценарій. Мовиться про ймовірний напад Росії на Україну.
- Саме тому країни мають зробити усе, аби не допустити реалізацію найгіршого сценарію.
- Науседа зауважив, що дії Росії – це сигнал не лише для України, але й для всього східного флангу НАТО. Зокрема, загрозу відчувають країни Балтії.
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