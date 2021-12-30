Коли відбудеться розмова Байдена та Путіна: нові деталі

Білий дім оприлюднив точний час початку розмови Джо Байдена та Володимира Путіна. Лідери США та Росії мають вийти на зв'язок 30 грудня.

Як пишуть низка американських та російських ЗМІ, розмова має початися о 21:30 за Києвом.

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Як заявила представниця Білого дому Емілі Хорн, дзвінок пройде у закритому для преси режимі. Байден проведе телефонну розмову не з Білого дому, а із сімейної резиденції у місті Вілмінгтон, штат Делавер. Стверджується, що розмова відбудеться за ініціативи російського лідера.

Планується, що політики торкнуться цілого спектру тем, зокрема й майбутніх переговорів, а також зустріч на майданчику ОБСЄ та засідання Ради Росія – НАТО.

Адміністрація Байдена продовжує займатися дипломатією з європейськими союзниками та партнерами, координуючи загальний підхід у відповідь на нарощування військової сили Росії на кордоні з Україною,

– заявила Хорн.

Як зазначає Washington Post, Байден планує повідомити Путіну, що хоча США хочуть діяти дипломатичними методами, вони також готові відповісти на подальші "вторгнення". Мовиться про конкретні кроки, серед яких:

економічні санкції,

зміцнення НАТО,

допомога Україні в самообороні.

Додамо, що глави США та Росії цього місяця вже мали двогодинну розмову по відеозв'язку. Білий дім та Кремль по-різному оцінили переговори Байдена та Путіна.

Тоді Байден закликав Путіна повернутись до дипломатичних методів переговорів та деескалації ситуації. У іншому випадку на Росію можуть чекати дуже жорсткі наслідки. Глава Білого дому після спілкування з президентом Росії розповів про деталі переговорів, заявивши, що Путін отримав повідомлення США і все зрозумів.

Аналіз перемовин Байдена та Путіна: дивіться відео