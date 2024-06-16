Відключення світла 17 червня: стало відомо, коли діятимуть графіки
Джерело:ДТЕК
Ситуація в енергосистемі України залишається надзвичайно складною. 17 червня графіки відключень будуть застосовуватись з 08:00 до 24:00.
Раніше в Укренерго анонсували, що з наступного тижня Україна матиме справу зі зниженою потужністю на атомних електростанціях.
Читайте також Зі світлом лише 5 – 6 годин на день: експерт з енергетики оцінив прогноз Yasno на зиму
Коли відключатимуть світло 17 червня
Стабілізаційні відключення застосовуватимуться, на жаль, практично упроводж усього дня.
За вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись з 08:00 до 24:00,
– написали в ДТЕК.
Згодом в Укренерго повідомили, що з 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години. За словами Укренерго, живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Причиною посилення графіків очікувано є прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.Зверніть увагу! Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.