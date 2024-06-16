Відключення світла 17 червня: стало відомо, коли діятимуть графіки

Ситуація в енергосистемі України залишається надзвичайно складною. 17 червня графіки відключень будуть застосовуватись з 08:00 до 24:00.

Раніше в Укренерго анонсували, що з наступного тижня Україна матиме справу зі зниженою потужністю на атомних електростанціях.

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Коли відключатимуть світло 17 червня

Стабілізаційні відключення застосовуватимуться, на жаль, практично упроводж усього дня.

За вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись з 08:00 до 24:00,

– написали в ДТЕК.

Згодом в Укренерго повідомили, що з 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години. За словами Укренерго, живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Причиною посилення графіків очікувано є прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.