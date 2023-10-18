Можливості ударів Росії по мирній інфраструктурі України та їхню тактику в щоденному зведенні з фронту для 24 Каналу оцінив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Україна отримала перші ATACMS

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував відео запуску американських ракет ATACMS. 17 жовтня відбулася потужна "бавовна" на аеродромах Луганська та Бердянська, ще тоді з'явилися припущення, що так можуть працювати лише ATACMS.

Світан переконаний, що було залучено близько трьох ракет, адже одна покриває площу 1 квадратний кілометр, а на російських аеродромах було знищено 3 злітні смуги.

Західні ЗМІ повідомляють, що ракети були передані ще наприкінці вересня в кількості 12 одиниць.

Це так звана пробна партія для того, щоб апробувати і отримати зворотній зв'язок з використання. Далі будуть передавати серйозніші партії,

– додав експерт.

У США цих ракет нараховується близько півтори тисячі. До того ж американці будуть замінювати їх на інші. Тому зніматимуть ATACMS з виробництва. Полковник запасу переконаний, що до кінця року Україна може отримати до пів тисячі подібних ракет.

Так атакою по аеродромах відмінусували 9 гелікоптерів. Мовиться лише про знищені, однак поруч розміщувались й інші, тому можна говорити про часткове ураження ще певної кількості повітряних суден.

Також в Білий дім офіційно підтвердив передачу Україні 31 одиниці танків Abrams. Військовий аналітик припустив, що таку кількість зможуть передати певній бригаді. 31 танк – це батальйон. Оптимальний варіант їх використання в бригадах, які йдуть на прорив. В такому випадку ця кількість дуже допоможе.

Повний огляд фронту від Романа Світана: дивитися відео

Бої за Авдіївку

Авдіївський напрямок досі залишається одним з найгарячіших на фронті. Наразі зафіксовані просування ворога в районі населеного пункту Водяне і лобова атака від Спартака до Авдіївки.

Ймовірно, в росіян стоїть мета оточити Авдіївку. Однак військовий експерт пояснив, що в ЗСУ є можливості протидії цьому. Зараз активно працює артилерія і накриває вогнем ворожі штурми.

Фактично працює подвійний купол артилерії з Авдіївки та з району Карлівки, що унеможливлює просування противника на обидва ці напрямки.

Останнім часом долучилися також касетні боєприпаси, які буквально викошують живу силу в атаках на полях.

Коли та як можуть відновитися ракетні удари по Україні

Тим часом Україна живе у тривожному передчутті масованих ракетних атак, яких не було уже довгий час. Аналітики припускають, що перерва пов'язана із накопиченням засобів для ударів в період опалювального сезону.

Світан зауважив, що наразі в росіян є запаси близько 70 "Кинджалів". Повідомлялося, що раніше вони могли виготовляти 2 такі ракети на місяць, тепер виробництво сягнуло 6 одиниць. Однак не дефіцит ракет утримує росіян від атак, адже вони не дійшли ще навіть до так званого недоторканного запасу.

Льотчик-інструктор переконаний, що зупиняє росіян неможливість виконувати бойові завдання, адже вони розуміють, що цілі, які хотіли б атакувати, наразі прикриті потужними засобами ППО, які Україна отримала від партнерів.

Оскільки "Кинджал" дорогий, росіяни не можуть дозволити запустити його в неприкрите поле, а цілі, які потенційно можуть бути їм вигідними, наразі є захищеними.

Щодо "Іскандерів" – зараз їх близько 300 в Росії. Вони становлять більше проблем для захисту України, адже це балістичні ракети дальністю 700 кілометрів з такою ж за вагою бойової частини – пів тонни. Їх українська ППО може перехопити не завжди.

Однак знову постає питання в цілях. Ті цілі, які їм потрібні, перебувають за дальністю від 500 кілометрів від лінії фронту. А просто бити, використовуючи дорогі, серйозні ракети, лякати черв'яків в чорноземі – немає жодного сенсу,

– додав полковник в запасі.

До того ж в росіян цьогоріч вимушено змінився підхід. Тепер для виконання бойового завдання немає жодного сенсу застосовувати велику кількість повітряних об'єктів. Лише для пропаганди – теоретично можуть запустити близько ста повітряних цілей. Однак у військовому плані – це буде не ефективно, і росіяни все розуміють. Тому будуть використовувати невеликі партії – 20 – 30 повітряних цілей.