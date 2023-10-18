Возможности ударов России по мирной инфраструктуре Украины и их тактику в ежедневной сводке с фронта для 24 Канала оценил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Украина получила первые ATACMS

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео запуска американских ракет ATACMS. 17 октября состоялась мощный "хлопок" на аэродромах Луганска и Бердянска, еще тогда появились предположения, что так могут работать только ATACMS.

Свитан убежден, что было использовано около трех ракет, ведь одна покрывает площадь 1 квадратный километр, а на российских аэродромах были уничтожены 3 взлетные полосы.

Западные СМИ сообщают, что ракеты были переданы еще в конце сентября в количестве 12 единиц.

Это так называемая пробная партия для того, чтобы апробировать и получить обратную связь с использования. Дальше будут передавать более серьезные партии,

– добавил эксперт.

В США этих ракет насчитывается около полутора тысяч. К тому же американцы будут заменять их другими. Потому будут снимать ATACMS с производства. Полковник запаса уверен, что до конца года Украина может получить до полутысячи подобных ракет.

Так атакой по аэродромам минусовали 9 вертолетов. Речь идет только об уничтоженных, однако рядом размещались и другие, поэтому можно говорить о частичном поражении еще определенного количества воздушных судов.

Также в Белом доме официально подтвердил передачу Украине 31 единицы танков Abrams. Военный аналитик предположил, что такое количество могут передать определенной бригаде. 31 танк – это батальон. Оптимальный вариант их использования в бригадах, идущих на прорыв. В таком случае это количество очень поможет.

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Бои за Авдеевку

Авдеевское направление до сих пор остается одним из самых горячих на фронте. В настоящее время зафиксированы продвижение врага в районе населенного пункта Водяное и лобовая атака от Спартака до Авдеевки.

Вероятно, у россиян стоит цель окружить Авдеевку. Однако военный эксперт объяснил, что у ВСУ есть возможности противодействия этому. Сейчас активно работает артиллерия и накрывает огнем вражеские штурмы.

Фактически работает двойной купол артиллерии из Авдеевки и из района Карловки, что делает невозможным продвижение противника на оба этих направления.

В последнее время присоединились также кассетные боеприпасы, буквально выкашивающие живую силу в атаках на полях.

Когда и как могут восстановиться ракетные удары по Украине

Между тем, Украина живет в тревожном предчувствии массированных ракетных атак, которых не было уже долгое время. Аналитики предполагают, что перерыв связан с накоплением средств для ударов в период отопительного сезона.

Свитан отметил, что сейчас у россиян есть запасы около 70 "Кинжалов". Сообщалось, что раньше они могли производить 2 таких ракеты в месяц, теперь производство достигло 6 единиц. Однако не дефицит ракет удерживает россиян от атак, ведь они не дошли еще даже до так называемого неприкосновенного запаса.

Летчик-инструктор убежден, что останавливает россиян невозможность выполнять боевые задачи, ведь они понимают, что цели, которые хотели бы атаковать, прикрыты мощными средствами ПВО, которые Украина получила от партнеров.

Поскольку "Кинжал" дорогой, россияне не могут позволить запустить его в неприкрытое поле, а цели, которые потенциально могут быть им выгодны, сейчас защищены.

Что касается "Искандеров" – сейчас их около 300 в России. Они составляют больше проблем для защиты Украины, ведь это баллистические ракеты дальностью 700 километров с такой же по весу боевой частью – пол тонны. Их украинская ПВО может перехватить не всегда.

Однако снова встает вопрос в целях. Цели, которые им нужны, находятся по дальности от 500 километров от линии фронта. А просто бить, используя дорогие, серьезные ракеты, пугать червей в черноземе – нет никакого смысла,

– добавил полковник в запасе.

К тому же у россиян в этом году вынужденно изменился подход. Теперь для выполнения боевой задачи нет никакого смысла применять большое количество воздушных объектов. Только для пропаганды – теоретически могут запустить около ста воздушных целей. Однако в военном плане это будет неэффективно, и россияне все понимают. Поэтому будут использовать небольшие партии – 20 – 30 воздушных целей.