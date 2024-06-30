Електроспоживання зростає: як вимикатимуть світло 1 липня

У понеділок, 1 липня, на всій території України будуть діяти графіки відключення електроенергії. Відключення світла прогнозуються протягом усієї доби.

Хоча в Україні продовжують діяти графіки відключення світла, українці повинні ощадливо споживати електроенергію. Особливо – у пікові години, коли енергосистема навантажена.

До теми Який дефіцит світла буде в Україні у 2024 році та коли його усунуть: прогноз МВФ

Як вимикатимуть світло 1 липня

В Укренерго повідомили, що у понеділок, 1 липня, графіки відключення електроенергії будуть діяти протягом усієї доби. Актуальні графіки можна дізнатися на сайтах обленерго, а також у матеріалі 24 Каналу.

Як пояснили енергетики, причиною застосування обмежень для споживачів є зростання енергоспоживання через спеку.

У ДТЕК додали, що в разі зміни ситуації з електроспоживанням про це буде оперативно проінформовано.

Що буде зі світлом узимку

Наразі складно спрогнозувати, якою буде ситуація зі світлом взимку. Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити об'єкти після російських атак.

Водночас гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявляє, що реальні прогнози на зиму потрібно робити наприкінці серпня 2024 року. Для цього спочатку необхідно спрогнозувати дефіцит, а також знати, якими будуть імовірне споживання та генерація.

Він також наголосив, що наразі частина енергоблоків атомних електростанцій у ремонті. Однак восени вони запрацюють, а, отже, виробіток електроенергії буде більший. Водночас тривають ремонтні роботи на ГЕС і ТЕС.

Мій базовий прогноз – в енергосистемі буде дефіцит близько 30 – 35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз – 12 годин без світла,

– заявив гендиректор.

Коваленко додав, що ситуація може погіршитися, якщо не будуть відновлені енергооб'єкти.