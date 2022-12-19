Коли востаннє росіяни планували замах на Зеленського: секретар РНБО розповів про замисел

За час війни на життя президента було кілька спроб замаху. Усі вони були попереджені українськими спецслужбами.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли востаннє надходило повідомлення про небезпеку життю президента.

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Зокрема, Данілов зауважив, що у нього була "не зовсім приємна роль". Кожен раз, коли він отримував офіційні повідомлення про небезпеку життя президента, то мав його інформувати.

Ви розумієте, коли якийсь раз вже приходиш до людини, кажеш: "Пане президенте, є загроза вашому життю". А він каже: "Мячеславовичу, скільки можна, вони мені вже набридли",

– розповів Олексій Данілов.

Востаннє таке повідомлення, за словами секретаря РНБО, було 7 березня.

"Чому? Тому що на 7 березня вони планували закінчення цієї "операції"", – додав Данілов.

Що відомо про замахи на життя президента

У перший тиждень війни на Зеленського було здійснено щонайменше три спроби замаху. США та інші країни пропонували евакуювати президента та його команду з Києва, щоб допомогти їм створити уряд у вигнанні, але глава держави відмовився, попросивши зброю.

Так, у перші години повномасштабного вторгнення російські ударні групи спустилися з парашутами до центру Києва. Навколо урядового кварталу почалися перестрілки. Тієї ночі окупанти двічі намагалися штурмувати Офіс Президента. Окрім глави держави, там перебували його дружина та діти.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про знищення елітної групи "кадирівців", які планували вбити Володимира Зеленського.

А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що замахи готувались ще на трьох народних депутатів.

Влада передбачила різні варіанти на випадок можливого убивства когось із керівництва країни. Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що Україна – парламентсько-президентська республіка, тож, як би це не звучало, українська влада підготувалася до будь-якої втрати.