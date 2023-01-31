Джонсон очікує на перемогу України вже у 2023: він назвав головні умови

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений у тому, що Україна звільнить свої території. Він вважає, що це може статися у 2023 році.

Джонсон наголосив, що це стане можливим лише тоді, якщо західні країни не зволікатимуть з підтримкою. Про це він заявив 31 січня під час зустрічі з журналістами в Українському домі у Вашингтоні.

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Джонсон захоплюється сміливістю українців

Експрем'єр Великої Британії вважає, що якнайшвидше закінчення війни та повернення суверенітету України буде на користь всім країнам, зокрема і країні-агресорці Росії.

Ми маємо зробити так, аби наші українські друзі отримали те, що їм потрібно, щоб якомога швидше вигнати росіян з усієї території України,

– додав Джонсон.

Водночас він наголосив на тому, що "допомога Україні має йти без затримок".

Джонсон додав, що з "катастрофою", яку вчинив Путін, треба покінчити якомога швидше. Також він відмітив сміливість українців та зауважив, що переконався в цьому особисто.

"Те, що роблять українці – і я бачив це на власні очі кілька разів – це боротьба від імені всіх, вони борються за свободу по всьому світу", – сказав він.

Війни могло б не бути: Джонсон вказав на помилку заходу

За словами Джонсона, країни НАТО упродовж років розповідали українцям, що проводять політику "відкритих дверей", однак у то той же час сигналізували Москві, що наша держава ніколи не стане частиною Альянсу. Власне, цей й призвело до того, що 24 лютого 2022 року Путін вирішив розпочати широкомасштабне вторгнення.

Джонсон зауважив, що Путін своїми діями розвіяв аргументи щодо "неможливості членства України в НАТО". Експрем'єр констатував, що зараз українці освоюють та розгортають шалену кількість техніки з країн Альянсу та роблять це з неперевершеною майстерністю та відвагою.

Водночас він зазначив, що політика Заходу від 2008 року – "не провокувати Путіна" – не привела ні до чого хорошого. Власне, на Бухарестському саміті Північноатлантичного альянсу у 2008 році Київ мав отримати план дій щодо членства, однак цього не сталось.