Коли йде розмова, що цієї зими нападе Росія, то я в це не вірю, – Рибачук

Олег Рибачук каже, що не вірить у те, що взимку Росія нападе на Україну. Адже цьому, на думку українського політика, має передувати робота "п'ятої колони" на українській території. Саме про це забувати не слід.

Про те, як відбувалась Революція Гідності і про її результати, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів в інтерв'ю 24 каналу. Розмова відбулась у рамках проєкту "Барикади гідності".

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Вдалось зробити маргіналами політиків, що хочуть союзу з Росією

Рибачук зазначив, що саме Майдан дозволив зробити маргіналами тих політиків, які декларували прагнення союзу з Росією. Адже раніше українська влада "мала якось загравати з Москвою."

Ось це все змінилося з війною, з окупацією Криму, з війною на Донбасі. Українські військові колись не могли тиснути на гашетку, вони не уявляли собі це. Усі ці речі пройшли, у переважно більшої кількості українців в свідомості Росія – це ворог, який хоче нашої політичної смерті,

– пояснив Рибачук.

Проросійські політики корисні Путіну

Зараз політики, які просувають проросійську карту, корисні Путіну з організаційної точки зору. Вони "допомагають" створити внутрішній безлад в країні.

Бо зараз, коли йде розмова, що цієї зими нападе Росія, то я в це не вірю. Це може бути тільки тоді, коли цьому буде передувати те, що було після студентського Майдану, коли дві тисячі "русо-турісто бритоголових" приїжджали і рвали українські прапори. Тобто, коли "п'ята колона" починає працювати тут,

– сказав політик.

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Коротко про ситуацію на короні України та Росії

Міністр оборони Олексій Резніков з трибуни парламенту повідомив, що біля українського кордону зібрались 94 тисяч російських військових.

За словами Резнікова, напад держави-агресорки – ймовірний, проте не обов'язковий.

Напруження біля кордону стане однією з тем майбутніх перемовин Володимира Путіна та Джо Байдена.

У Держдепі кажуть, що глава Білого дому заявить про намір США захищати територіальну цілісність України.

Навіщо Путіну війна в Україні? – дивіться у "Теории заговора": відео тут