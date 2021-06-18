Коли з Півдня України відступлять дощі: синоптики дали прогноз

Частину України, зокрема, Південь та Схід накрили потужні зливи та грози. Негода в Одесі, Запоріжжі та Дніпрі тримається вже кілька днів. Щоправда, з 21 червня повинна відступити.

Так, 18 червня дощі литимуть у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях.

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Негода відступатиме потрохи

Вже 19 червня грози перекинуться на іншу частину України. Дощитиме на Півдні та у низці західних регіонів.

Куди підуть грози

Тернопільська область,

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Чернівецька,

Вінницька,

Одеська,

Миколаївська,

Крим.

Така ж ситуація буде 20 червня. Вже 21 – 22 червня майже на всій території України буде сонячно та спекотно. Невеликі дощі можливі лише на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині.

До речі, в ці температура повітря сягатиме аж за +30. Найбільш спекотно буде у Києві – +30...+32.



Погода 21 червня / Карта Укргідрометцентру

Негода в Україні: наслідки