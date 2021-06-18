Коли з Півдня України відступлять дощі: синоптики дали прогноз

Частину України, зокрема, Південь та Схід накрили потужні зливи та грози. Негода в Одесі, Запоріжжі та Дніпрі тримається вже кілька днів. Щоправда, з 21 червня повинна відступити.
Так, 18 червня дощі литимуть у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях.
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Негода відступатиме потрохи
Вже 19 червня грози перекинуться на іншу частину України. Дощитиме на Півдні та у низці західних регіонів.
Куди підуть грози
- Тернопільська область,
- Івано-Франківська,
- Закарпатська,
- Чернівецька,
- Вінницька,
- Одеська,
- Миколаївська,
- Крим.
Така ж ситуація буде 20 червня. Вже 21 – 22 червня майже на всій території України буде сонячно та спекотно. Невеликі дощі можливі лише на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині.
До речі, в ці температура повітря сягатиме аж за +30. Найбільш спекотно буде у Києві – +30...+32.
Погода 21 червня / Карта Укргідрометцентру
Негода в Україні: наслідки
- 17 червня Дніпро накрила злива. За лічені хвилини дощ перетворив проспекти та вулиці у моря. Автівки по вікна плавали у воді, люди були по пояс у воді.
- Сильна злива охопила й окупований Донецьк. Людей буквально змивало водою, а транспорт паралізувало.
- Через потужні грози та шквальний вітер 80 населених пунктів залишились без електрики.