В Україні знову продовжили мобілізацію: доки вона буде тривати

В Україні з 24 лютого 2022 року триває мобілізація, яку Верховна Рада кілька разів продовжувала. Воєнний стан і мобілізація запроваджені в Україні через війну з Росією.

Президент Володимир Зеленський 1 травня вніс у Верховну Раду законопроєкти про продовження в Україні мобілізації та воєнного стану, пише 24 Канал. Вже наступного дня Верховна Рада проголосувала за обидва законопроєкти.

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Коли в Україні закінчиться мобілізація

Від початку повномасштабного вторгнення Росії воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили вже всьоме. Попередній раз депутати продовжували мобілізацію з 19 лютого до 20 травня 2023 року.

Після цього Рада 2 травня 2023 року проголосувала, щоб продовжити мобілізацію ще на 90 діб. Відповідно, загальна мобілізація в Україні триватиме до 18 серпня 2023 року.

Як продовжували мобілізацію в Україні

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року.

Якщо війна з Росією триватиме, то логічно припустити, що мобілізацію в Україні знову продовжать у серпні.

Що відомо про мобілізацію в Україні

В Україні проводиться загальна мобілізація для поповнення армії. Механізм поширюється на всі органи державної влади, військові формування, суб'єкти цивільного захисту та приватні установи.

Протягом мобілізації можуть призватися на службу військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років. Першочергово мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.

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В Україні під час мобілізацію можуть вручати повістки в будь-яких місцях. Після вручення повісти військовозобов'язаний повинен прибути у ТЦК і СП.

Там військовозобов'язані повинні проінформувати, чи мають право на відстрочку. У разі відсутності підстав для відстрочки вони проходять медкомісію, за результатами якої визначається, чи придатні для служби.

За відсутності підстав для відстрочки від призову під час мобілізації у членів сім’ї законодавство не виключає можливість мобілізації одночасно батька і сина чи рідних братів.

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Рішення про мобілізацію громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.

За ухилення від мобілізації в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Інформація про те скільки військових потрібно мобілізувати Україні засекречена. Водночас у ЗСУ неодноразово наголошували, що армії потрібно мати резерви. Через це мобілізація в Україні продовжується.