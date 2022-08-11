Україна не буде в безпеці, поки не завдасть двох вирішальних ударів по росії

Позавчора був Міжнародний день корінних народів світу. Написав цей короткий текст, але не натиснув "опублікувати", так воно й залишилося. Ну, то хай буде з запізненням. Цей день нам потрібен для двох речей.

Крим – це Україна

1. Цей день нам потрібен, щоб пам'ятати, що кримські татари, караїми та кримчаки мають Крим своєю батьківщиною й іншої в них нема. І хоча сьогодні Крим ще окупований, а вони розсіяні Україною й світом, але настане день їхнього повернення на землю дідів і прадідів.

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Крим – це Україна, а від себе додам: Крим може бути українським лише тоді, коли він буде кримськотатарським, і він може бути кримськотатарським лише тоді, коли буде українським.

За нашу і вашу свободу

2. Цей день нам потрібен, щоб пам'ятати, що корінні народи російської імперії (яка є "федерацією" лише на папері) залишаються невільними. Аварці, адигейці, алтайці, балкарці, башкири, буряти, даргинці, інгуші, ерзяни, кабардинці, калмики, карачаївці, карели, комі, кумики, лакці, лезгіни, марійці, мокшани, ногайці, осетини, табасарани, татари, тувинці, удмурти, хакаси, черкеси, чеченці, чуваші, якути (це я тільки значні назвав) – корінні, автохтонні народи, пригноблені імперією, русифіковані й знищувані так, як це було з українцями в імперії протягом століть.

Нині їх женуть на імперську загарбницьку війну – так, як українців століттями гнали на імперські загарбницькі війни. Тож мусимо розрізняти окремих осіб, хто вчинив воєнні злочини і заслуговує на справедливу кару, та народи в цілому, до яких має бути застосований старий український політичний принцип: "За вашу і нашу свободу!".

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Запорука спокою світу

Україна не буде в безпеці, поки поруч існує агресивна імперія. Лише свобода пригноблених корінних народів, мирна реконструкція постімперського простору принесе нашій країні та всій Європі довгострокову безпеку. З цього погляду українські інтереси та прагнення корінних поневолених народів збігаються.

Я розумію, що для більшості з вас більшість вищенаведених назв – лише слова, за якими нічого не стоїть. Але насправді за цими словами стоять історії поневолення, опору, геноциду, депортації, надзвичайних зусиль зберегти свою культуру та мову, історичну пам'ять та ідентичність.

Ми не знаємо цих історій, як світ не знав нашої історії (та й досі не знає, за винятком Європи). Ми знаємо лише російські міфи, в яких не більше правди, ніж в російських міфах про Україну й українців. Щоб ми дізналися більше й віднайшли правду і справедливість – для цього й існує День корінних народів.

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