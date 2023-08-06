Знає лише Бог, – Буданов про те, коли закінчиться війна

Україна продовжує відвойовувати свої території у кривавій війні, яку розв'язала Росія. Ясна річ, що багатьох цікавить, коли вона закінчиться. Це питання поставили Кирилові Буданову.

Главу ГУР МО під час інтерв'ю спитали, коли, на його думку, закінчиться війна. Нагадаємо, що раніше він робив прогнози щодо того, коли Україна зможе повернути Крим.

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Коли закінчиться війна

Цікаве запитання. Особисто ми сподіваємося, що воно буде швидким, але оскільки ми щойно торкнулися релігії, тільки Бог знає відповідь,

– зазначив Кирило Буданов.

Його спитали, чи існує ймовірність, що Захід змусить Україну припинити вогонь та сісти за переговори. За словами Кирила Буданова, у світі "можуть зробити багато кроків, які значно ускладнять нашу ситуацію". Водночас він підкреслив, що "нав'язати мир українському народу, українському суспільству – їм не вийде".

Можна створити штучні умови, за яких кількість жертв в нашій країні значно збільшиться, проблем також побільшає. Тобто – менше боєприпасів, менше підтримки економіки. Це суто технократичні речі, але вони не можуть зупинити людей,

– підкреслив глава ГУР МО.

За його словами, люди, які поширюють наративи про перемир'я, особливо через ЗМІ, повинні замислитися над наслідками. Над тим, що їх очікує у випадку, якщо Україна не зможе відновити свої кордони. Як це може вплинути на кордони їхніх держав.

Кирило Буданов додав, що важливо, якою після перемоги буде Україна:

як вона буде переорієнтована;

які сфери розвиватимуться, а які – ні;

як розв'язуватимуть демографічні проблеми тощо.

Тобто все, що стосується сталого розвитку. Ми всі знаємо, що після війни, принаймні у Східній Європі, розвивалася архітектура безпеки тощо. Це абсолютно відкриті питання,

– додав він.

Звернімо увагу, що 2 серпня Зеленський повідомив, що була закрита доповідь Буданова. За словами глави держави, "окупанти серйозно відчують наслідки".

Президент також зауважив, що цей тиждень мав бути дуже важливим для України. Зокрема, для зовнішньої політики нашої держави.