Момент, коли Росія похитнеться: Буданов розповів про перспективи закінчення війни

Очільник ГУР Кирило Буданов підходить з обережністю до прогнозів стосовно закінчення війни в Україні. Глава розвідки зауважив, що продовження війни залежить від збереження поточного режиму в Росії.

На його думку, за наступного режиму може з'явитися "вікно можливостей". Він також заявив, що не проти, якщо Росія розпадеться на дрібні частинки.

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Буданов оцінив перспективи закінчення війни

За словами Буданова, ця війна триватиме до тих пір, поки в Росії діє режим Путіна.

При зміні цього режиму ситуація може і не змінитися, але можливості з’являться,

– зазначив очільник ГУР.

Він також заявив, що був би не проти якби Росія розпалася на декілька частин.

"У мріях росіян вони окупували всю Україну, а в наших мріях у нас є парад перемоги в Москві", – заявив начальник розвідки.

Водночас Буданов зазначив, що Путін став жертвою власної пропаганди, адже вони стверджували, що їх армія наймогутніша у світі, у що почав вірити російський диктатор. Втім, як виявилося, їх армія не така вже і сильна, як її уявляли.

На його думку, російський диктатор припустився "стратегічної помилки", коли розв'язав війну проти України.

Але росіяни швидко відновлюються, і це факт, про який вам слід пам'ятати. Вони довели це десятки разів. Ми не повинні недооцінювати цю характеристику,

– додав Буданов.

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За словами Буданова, Росія має намір захопити у червні цього року Донецьк і Луганськ. Після цього російські війська сконцентруються на очікуванні президентських виборів у США у листопаді.

Вони будуть намагатися здобути якнайбільше територій Донецької та Луганської областей до інавгурації нового президента США. За словами Буданова, росіяни сподіваються на перемогу Трампа на президентських виборах США, щоб легітимізувати свої успіхи на фронті.