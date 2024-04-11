Зупинити це неможливо, – Подоляк відповів, коли війна наблизиться до фіналу

Ситуація на полі бою в Україні залишається дуже складною. Хоч росіяни зменшили темпи наступу, через брак снарядів та зброї українським військовим вкрай важко протистояти ворогу.

Для того, аби пришвидшити наближення війни, Україні насамперед необхідна зброя. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, пояснивши, які саме види озброєння допоможуть змінити ситуацію.

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Що допоможе Україні змінити хід війни

Президент США Джо Байден сказав, що війна в Україні наблизиться до завершення, коли у Конгресі винесуть на голосування законопроєкт про допомогу

На думку Михайла Подоляка, це не зовсім так. За його словами, війна наблизиться до завершення, коли в України буде:

паритет 1:3 снарядів,

закрите небо,

тактична авіація – 60+ літаків F-16,

далекобійні ракети в кількості 250 – 500 штук на місяць,

дрони у співмірній кількості до російських.

Для цього потрібне фінансування. Завдати тактичних поразок Росії по лінії фронту можливо з урахуванням типу війни, яка йде, і з урахуванням креативності генеральних штабів Росії та України. Але для цього потрібна відповідна математична кількість зброї. Щойно ця зброя завдасть суттєвих тактичних поразок на тому чи іншому напрямку, чого, на жаль, не було зроблено у 2023 році, то після цього почнуться незворотні процеси по лінії фронту,

– наголосив Подоляк.

У Росії, звісно, також є проблеми та дефіцит. Так, вона здатна концентрувати велику кількість ресурсів, але це залишкові ресурси. До прикладу, скомпенсувати регулярну армію, у тій кількості, яка вже знищена, вони не зможуть.

"Щойно ми матимемо зовсім іншу паритетність по лінії фронту, щойно завдамо тактичних поразок, після цього у цій війні дуже швидко розвиватимуться незворотні процеси", – зазначив радник голови ОПУ.

Як зміниться Росія

Коли в України буде достатня кількість зброї, та військові на фронті зможуть завдати суттєвих тактичних поразок ворогу, ситуація зміниться також і в Росії.

Ми побачимо обвальні події в Росії – це очевидно. Після теракту в "Крокусі", після вбивства Навального, після походу вагнерівців на Москву, можна говорити про те, що в Росії немає силової вертикалі. Вона дуже швидко завалиться, щойно будуть поразки по рівні фронту. Далі будуть неконтрольовані процеси – багато людей зі зброєю, вбивства, масштабні бунти в різних регіонах,

– зауважив Подоляк.

Тож Україна сподівається на те, щоб партнери зрозуміли, що війну треба пришвидшувати, фіналізувати. А зробити це можна тільки суттєво наростивши військову допомогу нашій державі.

"Після цього все буде йти дуже швидко в самій Росії. Зупинити це неможливо. Путін не є людиною, яка вміє керувати. Він не вміє приймати швидкі антикризові рішення. В нього немає на кого спертися. Немає силової вертикалі. Так, зрозуміло, силова вертикаль є для роботи з дисидентами, "іноагентами", але для всього іншого – ні. Щойно там з’являться вкрай агресивні люди зі зброєю, які тікатимуть з переднього краю, ви бачитимете зовсім інший розвиток подій в Росії", – підкреслив Подоляк.

Хоч зараз в України є дефіцит зброї, військові роблять усе для того, щоб втримати лінію фронту. Однак якщо снаряди прибудуть у достатній кількості, як і інші види зброї, зокрема авіація, ситуація докорінно зміниться.

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