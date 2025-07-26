Так не може довго тривати, – республіканець спрогнозував, що стане ключем до завершення війни

У Росії серйозні труднощі. Ворог витрачає ресурси до повного виснаження. Володимир Путін приймає невдалі економічні рішення, які не можуть довго тривати.

Тому це стане ключем до закінчення війни Росії проти України. Таку думку 24 Каналу озвучив американський політолог, ветеран-республіканець Стівен Мур.

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Які нерозумні рішення приймає Кремль?

Стівен Мур зазначив, що сьогодні російський солдат початкового рівня отримує вдвічі більше, ніж американський військовослужбовець аналогічного рангу. Якщо врахувати, що середня зарплата у Росії складає 20% від американської, то виходить, що Кремль платить своїм солдатам у 10 разів більше, ніж США за ту ж службу.

Це неприйнятно та економічно нестійко. Процентна ставка у Росії досягла 20%. Володимир Путін скоротив фонд національного добробуту до 20 – 30% до довоєнного об'єму. Це вкрай нерозумні економічні дії, які не можуть тривати довго. Думаю, саме це стане ключем до завершення війни,

– припустив республіканець.

До слова, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що за певних умов війна може тривати до 2034 року. За його словами, старі методи війни, як були під час Другої світової, уже не діють. З 2024 року розпочалась нова війна. Вона може тривати довго, якщо Україна не подбає про свій захист у майбутньому.