"Це стане запорукою миру": що має відбутись у Росії, щоб війна завершилась

Будь-яка співпраця США з Кремлем стає неможливою на тлі продовження війни в Україні. Якщо проти Росії будуть посилені санкції, запровадять нові ціни на російську нафту і так далі, то це сприятиме досягненню тривалого миру.

Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, це найкращий варіант для України.

Читайте також В ОП сказали, як Трамп насправді може вплинути на Росію

"Найкращий варіант для України"

Валерій Клочок вважає, що президент США Дональд Трамп повинен сам переконатися у тому, що йому потрібно змінювати підхід до відносин з Росією. Цього ще не сталося, однак ситуація близька до цього.

Однак вже зараз американський лідер не може звертатися до проросійської риторики. Будь-яка економічна співпраця США та Росії на тлі продовження війни в Україні неможлива. Республіканці, які входять у передвиборчу кампанію 2026 року, цього не допустять.

Тому ситуація стає більш сприятливою для України. Владімір Путін вже показує Трампу, що йому зовсім не потрібні переговори. Наприклад, у випадку, якщо будуть посилені санкції проти Росії, буде введено нову ціну на нафту і так далі, то це може мати серйозний вплив.

Для України це найкращий варіант. Я вважаю, що це найкращий варіант для того, щоб ми справді досягли тривалого миру. Тому що з огляду на рішення та дії Росії, вони зовсім цього не демонструють,

– вважає керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

За його словами, відносини Трампа та Путіна вже погіршилися. А президент США не дозволяє сваритися з собою кілька разів. Тому це незворотний процес.