Коли закінчиться війна: що про це кажуть Україна, Росія, Захід та історія

Якщо хтось скаже вам, що він точно знає, коли закінчиться війна, то він або брехун, або геть нічого не розуміє у війні. Адже люди, від яких безпосередньо залежить перебіг війни, з такими прогнозами доволі обережні, навіть у Москві. Втім, ґрунтуючись на їхніх заявах, можна сформулювати бодай приблизне уявлення того, коли ж закінчиться війна.

Аналіз заяв українських та російських високопосадовців і партнерів України щодо термінів війни провів для вас 24 канал. Крім того, заглянемо в історію: скільки ж тривали інші нещодавні війни.

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Україна: прогнозувати можна, але обережно

Буданов: для початку вийдемо на кордони 1991 року

Керівник Головного управління розвідки Міноборони в інтерв'ю виданню Obozrevatel, опублікованому 18 жовтня, дав свій прогноз на завершення війни. За його словами, війна завершиться наприкінці весни 2023 року. Буданов зазначив, що найперше Україна вийде на свої міжнародно визанні кордони 1991 року, однак після цього відбудеться ще чимало процесів.

Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній Росії: від неї від’єднаються певні регіони. Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру Росії на нашу територію. Тобто там багато дуже кроків,

– заявив Буданов.

Водночас до кінця 2022 року, за словами керівника ГУР МО, на нашу країну ще чекає чимало перемог і наші війська зможуть просунутися уперед.

Варто відзначити, що від початку вересня українські війська деокупували значну частину територій на Сході та Півні нашої держави. Росія, яка не може досягти успіхів на фронті, почала терор проти цивільного населення України, посиливши ракетні обстріли та використовуючи іранські дрони-камікадзе. Зокрема ворог атакує енергетичну інфраструктуру України та продовжує атакувати цивільні об'єкти – житлові будинки, школи, лікарні тощо.

Ще 1 жовтня під час інтерв'ю в етері національного телемарафону Буданов зазначав, що взимку бойові дії значною мірою стихнуть й уже навесні розпочнеться новий етап війни, який стане фактично її завершенням.

8 листопада начальник української розвідки заявив,що настає вирішальний період війни. Цікаво, що пізніше, 6 грудня, Буданов зазначив, що для нашої держави ще трохи будуть "певні важкі часи". Втім, програш росіян – вже вирішене питання.

Резніков: воювати доведеться недовго

Міністр оборони України не береться прогнозувати термінів закінчення війни. Та у своєму інтерв’ю "РБК-Україна", яке було опубліковане 10 вересня, на питання про те, чи довго доведеться воювати, він відповів, що в нього якраз протилежне відчуття.

Я переконаний: ще декілька успіхів на фронті як такі собі, нехай незначні, але перемоги, і війська росіян будуть бігти, повірте мені. Тому що ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади й так далі. Тоді виникне питання: а куди їм діватися? І моральний дух... це буде, як лавина, дрогне одна лінія оборони, і воно посиплеться,

– переконаний Олексій Резніков.

За його словами, у нинішньої російсько-української війни є два критерії. Перший з них – коли українські прикордонники стоятимуть на всіх кордонах, визнаних світом (зокрема й росією – 24 канал) у 1991 році. Це такий формально-юридичний критерій.

"А реалістично-життєвий, коли ми з вами зустрінемося в аеропорту "Бориспіль", ви будете сідати на літак з членами своєї родини, вилітаючи, наприклад, до Туреччини, а я зі своєю дружиною буду вилітати, умовно кажучи, теж до Туреччини, і ми з вами будемо обговорювати, в якому готелі ви плануєте зупинитися на відпочинок… Це означатиме, що в Україні настав мир", – пояснив глава Міноборони.

Зауважимо, що в листопаді заступник міністра оборони Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News спрогнозував, що війна може завершитися до кінця весни 2023 року.

Оптимістичний Данілов

Секретар РНБО у своєму інтерв'ю виданню LB, опублікованому 7 вересня, не погодився з припущенням журналістів, що війна триватиме довгі роки.

Я більш оптимістичний у цьому випадку, у мене свій прогноз, як це має закінчитися. Я дуже обережно, ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз – це буде непроста війна; два – перемога буде за нами; три – не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки-роки, як ви зараз кажете,

– заявив Олексій Данілов.

За його словами, треба зробити так, щоб після перемоги України у війні у Росії "взагалі не було бажання й не було зубів у роті когось покусати", не тільки Україну.

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Реалістичний Зеленський

На противагу міністру оборони та секретарю РНБО, президент раніше сказав передовсім не про терміни, а про передумови, які мають закінчити війну. Найважливіша з них лише одна – втрати Росії.

Хтось каже – іще місяці, хтось каже – рік, хтось – навіть більше. Та питання про час насправді безпосередньо залежить від питання про втрати, яких зазнає росія,

– заявив Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні ще 10 серпня.

Президент пояснив: що більше буде втрат в окупантів, то швидше ЗСУ зможуть звільнити територію України та гарантувати безпеку нашої держави.

"Ось про це варто думати всім, хто захищає нашу державу й допомагає Україні: як завдати окупантам якнайбільших втрат, щоб меншим був час війни", – пояснив Президент України.

Звернення Володимира Зеленського щодо закінчення війни: дивіться відео

А вже 28 вересня, виступаючи перед студентами Гарвардського університету, Зеленський наголосив, що Україна має повернути всі окуповані Росією території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.

Пізніше президент припустив, коли ж саме настане "мирний час"

8 грудня у своєму відеовиступі на заході видання Politico, де президента України визнали найвпливовішою людиною року, Володимир Зеленський зазначив, що сподівається на "мирний час" для нашої держави вже наступного року.

Я вірю, що українці будуть найвпливовішими і наступного року, але вже в мирний час,

– наголосив президент.

Колишній посол України в США: війна не буде тягнутися роками

Експосол України в США і відомий експерт в питаннях зовнішньої політики Валерій Чалий вважає, що події не затягнуться на роки. Він вважає, що незабаром путіну "нагадають" про його безвихідне становище новими ударами ЗСУ по тимчасово окупованому Криму.

Путін потрапив у пастку, а виходу з неї не бачить. Йому американці підказують вихід. Шольц, Макрон, Ердоган, а він слабка людина. Тому єдиний спосіб (вийти з пастки – 24 канал) – це підвищити тиск на нього,

– зазначив Чалий.

Також, на його думку, вже наступного року ми зможемо побачити "основне рішення".

Залужний: А що для нас закінчення війни?

Головнокомандувач Збройних Сил України розглядає питання завершення війни під ще іншим кутом – не термінів і не передумов, а те, яким ми бачимо це завершення війни. У спільній статті з генерал-лейтенантом Михайлом Забродським, опублікованій Укрінформом 7 вересня, він висловив думку, що й звільнення Криму не обов'язково означатиме кінець війни.

Окремо стоїть питання тривалості конфлікту. Адже в жодному уявленні він вже не вкладається ані в межі анонсованого російського "бліцкригу", ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. У будь-якому разі, тривалість війни вже вимірюється місяцями. Й існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року,

– заявляє Валерій Залужний.

У зв'язку з цим він вважає закономірним вже зараз розглядати перспективи на наступний рік. І робити це не лише в форматі передбачень та припущень. Найперше питання тут: що саме потрібно Збройним Силам України як допомога від партнерів на прийдешній 2023 рік?

Головнокомандувач ЗСУ підкреслює, що в основі успіху росіян на материковому Півдні України є добре організована оборона окупованої АР Крим і міста Севастополя.

"Окремі аналітики схиляються до думки, що саме контроль над територією півострова Крим є центром тяжіння для російських сил у цій війні. Однак при зверненні до ситуації, в якій, ймовірно, перебуватимуть Збройні Сили України у 2023 році, все видається вже не настільки однозначним", – підкреслює генерал.

Окупація Криму



Саме півострів Крим став першою частиною території України, яку окупували Росія. Це відбулося на початку 2014 року – після втечі президента-зрадника вікторя януковича й фактичного ослаблення центральної влади в Україні.



Щоб виправдати окупацію, Росія провела на півострові "референдум" під дулами автоматів. Втім, єдиний справжній референдум у Криму був у 1991 році. Тоді на Всеукраїнському референдумі 54% жителів АР Крим і 57% жителів Севастополя проголосували за Незалежність України.

На його думку, єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації, беззаперечно, є нанесення ЗС України протягом кампанії 2023 року декількох послідовних, а в ідеальному випадку – одночасних контрударів.

Якщо ми визначаємо центром тяжіння контроль над півостровом Крим, логічно припустити планування на 2023 рік операції або серії операцій з оволодіння півостровом. Таке планування має передбачати, перш за все, наявність необхідного комплекту військ,

– зазначає Валерій Залужний.

Він припускає ситуацію, коли ЗС України досягли повного успіху в кампанії 2023 року та оволоділи півостровом Крим. Втім, наголошує: воєнне значення такої перемоги можна оцінювати й дещо по-іншому.

"РФ втрачає базу для Чорноморського флоту, аеродромну мережу, значну кількість запасів матеріальних засобів і, найімовірніше, значну кількість особового складу й техніки. Водночас, ніщо не може суттєво завадити болісному, але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря й військова присутність агресора в регіоні буде збережена разом із загрозою ракетних ударів", – підкреслює Валерій Залужний.

У цьому контексті він зачіпає питання необхідності надання Україні далекобійної зброї та ракет, щоб створити паритет у можливостях знищення російської військової логістики.

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Фактично, головнокомандувач заводить дискусію про завершення війни в питання: яким для українців є це завершення? Чи це, наприклад, буде звільнення всіх або більшої частини територій, але зі збереженням загрози нового вторгнення або ракетних ударів з боку росії?

Чи, можливо, зупинка активної фази війни з можливими подальшими провокаціями від агресора? Чи, як про це говорив Олексій Данілов, повне знекровлення ворога, аби в нього більше не було ні сил, ні ресурсів, ні бажання починати нову агресію.

Загальна позиція України

Зваживши позиції керівництва українського війська та держави, можна дійти до висновку, що навіть на тлі успішного й надшвидкого контрнаступу ЗСУ, про швидке завершення війни поки не мовиться.

Найімовірніше, 2023 рік ми все ще зустрічатимемо новинами з фронту. Втім, є єдиний консенсус у думці, що саме 2023 рік має стати визначальним, а можливо, навіть й останнім у цій війні.

Загальна позиція української влади проста й озвучена неодноразово: українські воїни роблять все від них залежне, аби наблизити перемогу, а її терміни залежать від швидкості й кількості надання нам західного сучасного озброєння, щоб ще більш ефективно нищити окупантів.

"Сюрприз" від Росії

Що справді здивувало, так це те, що офіційна москва, яка на початку вторгнення так вміло маніпулювала термінами проведення своєї так званої "спеціальної воєнної операції", протягом останніх 4 місяців жодного разу не відповіла на питання про те, коли ж вона закінчиться.

Ми чудово пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого росія сподівалася на швидкий бліцкриг за "3 – 4 дні", а вже після розгрому на Півночі України зайшла мова про "освобождєжніє" Донбасу до 9 травня.

Після цього офіційні особи Росії всіляко уникають відповіді на пряме питання: коли ж закінчиться війна з Україною. Вусатий рот Кремля Дмітрій Пєсков лише відповідає журналістам загальними фразами про те, що "спецоперація закінчиться, коли ЗСУ складуть зброю".

Хоча за понад пів року війни вже навіть у Кремлі зрозуміли, що цього ніколи не відбудеться, вони продовжують уникати відповіді на просте питання. Просте для Росії, адже терміни війни залежать саме від неї – закінчити війну Росія може за одну добу, звільнивши окуповані території України.

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Що ж кажуть партнери України

Ходжес: ставка на 2023 рік

Колишній командувач армії Сполучених Штатів у Європі, генерал Бен Ходжес у кулуарах Тбіліської міжнародної конференції Інституту Маккейна 9 вересня теж висловився щодо термінів тривалості війни в Україні.

Він підкреслив, що високоточні удари по лінії постачання росіян на Херсонщині та вдалий контрнаступ на Харківщині додають оптимізму щодо того, що ця війна закінчиться саме перемогою України.

Українці вже врятували свою країну. Нині обставини складаються таким чином, що Україна може відновити повний суверенітет, включно з Кримом, я думаю, протягом наступного року,

– заявив Бен Ходжес.

Він додав, що за пів року Росія все ще контролює менш як 20% території України, а її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана.

Ходжес також закликав західних партнерів України надати київському уряду матеріальну та моральну підтримку, яка буде потрібна йому для досягнення повної воєнної перемоги.

"Потрібна декларація про те, що Україна має перемогти у війні, щоб було відновлено суверенітет і в майбутньому Україна могла себе захистити і що ми будемо робити все необхідне, щоб допомогти українцям це зробити", – зауважив генерал армії США.

Карта успіху ЗСУ на Харківщині: дивіться відео

Волкер: не думаю, що ми близькі до миру

Перейдемо від військової оцінки США до політичної. Відповідаючи на питання журналістів "Радіо Свобода" на початку серпня, ексспецпредставник Держдепу США в Україні Курт Волкер заявив, що в НАТО, імовірно, немає спільного бачення сценарію завершення війни в Україні.

Його особиста відповідь на це питання: росія має покинути Україну та повернутися в межі власних кордонів. Якщо вона продовжить свій імперіалістичний курс – це небезпека й для Європи та США. Мовляв, така ж сама ідеологія спричинила Другу світову війну, тож не можна допустити повторення цього.

Росія повинна повернутися на свою територію, якщо це станеться, може настати мир. Та я не думаю, що ми близькі до цього просто зараз,

– заявив Курт Волкер.

Британія боїться тривалої війни

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс в інтерв’ю "РБК-Україна", опублікованому 25 серпня, підкреслила, що війна в Україні завершиться тоді, коли росія виведе свої війська.

Проте вона висловила думку, що неправильно для будь-якої країни пропонувати, коли і як війна може закінчитися, окрім України. Втім, погодилася з думкою, що росія хоче перетворити війну в затяжний конфлікт на виснаження.

Це саме такий вигляд і має. Ми завжди думали, і це зафіксовано, що найбільший ризик полягав у тому, що це стане тривалою війною на виснаження. І ось ми тут,

– заявила пані посол.

Очільник Ічкерії вірить у перемогу до 2024 року

Лідер Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв переконаний, що перемога України у війні не лише розвалить недоімперію. Але й дозволить іншим народам, які століттями перебувають в окупації під росією, звільнитися з ярма. Лідер Ічкерії вважає, що війна в Україні та повний розпад росії завершаться вже до 2024 року. Однак він закликає обережно ставитися до прогнозів, адже такі ситуації непросто точно спрогнозувати.

В історії своє бачення

Російсько-українська війна стала найбільшим конфліктом у світі з часів Другої світової війни. Тому нині важко будь з чим порівнювати реалії, які на нас скинула росія 24 лютого. Втім, спробуємо провести деякі аналогії з останніми конфліктами.

Скільки тривали війни в останні 30 років:

Перша російсько-чеченська війна – 2 роки, 8 місяців і 20 днів активних бойових дій (1994 – 1996 роки).

– 2 роки, 8 місяців і 20 днів активних бойових дій (1994 – 1996 роки). Друга російсько-чеченська війна – 7 місяців активних бойових дій (серпень 1999 – лютий 2000 року) та понад 9 років партизанської війни (до квітня 2009 року).

– 7 місяців активних бойових дій (серпень 1999 – лютий 2000 року) та понад 9 років партизанської війни (до квітня 2009 року). Операція "Союзна Сила" на Балканах проти Югославії – 1 місяць і 17 днів активних бойових дій (24 березня – 10 червня 1999 року).

– 1 місяць і 17 днів активних бойових дій (24 березня – 10 червня 1999 року). Війна в Афганістані – 13 років, 2 місяці та 21 день активних бойових дій (7 жовтня 2001 року – 28 грудня 2014 року).

– 13 років, 2 місяці та 21 день активних бойових дій (7 жовтня 2001 року – 28 грудня 2014 року). Війна в Іраку – 8 років, 8 місяців і 26 днів бойових дій різного рівня інтенсивності (20 березня 2003 – 15 грудня 2011).

– 8 років, 8 місяців і 26 днів бойових дій різного рівня інтенсивності (20 березня 2003 – 15 грудня 2011). Російсько-грузинська війна – 15 днів (1 – 16 серпня 2008 року).

– 15 днів (1 – 16 серпня 2008 року). Війна в Сирії – понад 11 років (з 15 березня 2011 року й триває досі).

– понад 11 років (з 15 березня 2011 року й триває досі). Друга карабаська війна – 6 тижнів (27 вересня – 10 листопада 2020 року).

Що цікаво, практично в усіх війнах, крім операції в Югославії безпосередньо брали участь або Україна, або росія. Збройні Сили України виступали на боці НАТО в Афганістані та Іраку, а росія брала безпосередню участь в усіх інших війнах. У більшості навіть була винуватцем.

Втім, ці всі війни далеко не таких масштабів, як нинішня війна в Україні. Тому будь-які порівняння тут будуть виключно символічними.

Як ми бачимо, єдина війна в якій росія зазнала розгромної поразки – Перша російсько-чеченська – тривала майже 3 роки. Натомість російсько-українська війна вже триває понад 8 років.

Крім того, у кожній з цих війн, крім хіба що Сирії, де триває війна "всіх проти всіх", одна зі сторін очевидно переважала свого противника.

Такої переваги в нинішній війні не має ані Україна, ані росія. Можна припустити, що станом на сьогодні це дві приблизно рівносильні армії. Росія за рахунок того, що готувалась до цієї війни понад 20 років, Україна – за рахунок самовідданості своїх військових і підтримки народу та західних партнерів.

Втім, є одна обставина, яка грає на нашому боці. Вона полягає в тому, що Україна з кожним днем цієї запеклої війни стає все сильнішою, а росія – навпаки слабне. Тож коли наша перевага стане більш ніж очевидною, тоді й очікуємо завершення цієї війни.

"Волевиявлення" під дулами автоматів на окупованих територіях

27 вересня російська влада завершила свої фальсифіковані "референдуми" про анексію на окупованих частинах:

Херсонської,

Запорізької,

Донецької та Луганської областей України.

Водночас загарбники навіть не намагалися створити видимість нормального голосування, адже "волевиявлення" відбувалося під дулами російських автоматів. Підтверджень фіктивності "референдумів" є чимало, зокрема і прямі докази:

Причина "рекордних" цифр на псевдореферендумах – порожні бюлетені. У мережі з'явилися світлини, як окупанти рахують голоси. На фото чимало порожніх бюлетенів, в яких ніхто не висловлював підтримку "референдуму".

Крім того, на Запоріжжі є зафіксовані непоодинокі випадки примусового голосування за померлих близьких. А якщо ж люди відмовлялися голосувати, то окупанти самі ставили галочку.

Про категоричне невизнання фейкових "референдумів" на окупованих територіях України вже заявили Сполучені Штати, Польща, Німеччина, Велика Британія, Швейцарія, Туреччина, Канада і ще ціла низка держав. Навіть Сербія, яку росія вважає своєю союзницею.

Чому Росія поспішно провела "референдуми"

Експерти кажуть, що росія переслідує декілька цілей, одна з них – зафіксувати військові надбання, поки вони ще є. Спішно оголосити їх територією росії, напад на яку, відповідно, буде нападом на росію. А далі погрожувати: усередині країни – подальшою мобілізацією, а зовні – застосуванням тактичної ядерної зброї.

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Реакція України на псевдореферендуми

Президент України Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що реалізація росією так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме: з цим президентом росії немає про що говорити.

Часткова могилізація у Росії

Очільник Кремля Владімір Путін не зрадив собі у цинізмі. 21 вересня, у міжнародний День миру він оголосив часткову мобілізацію у росії. Підозри вилкикає як слово "часткова", так і слово "мобілізація", адже вже на другий день росіяни почали скаржитися, що військкомати "гребуть всіх", а замість обіцяної підготовки "ваньок" змушують за власний кошт купувати форму і відправляють як гарматне м'ясо в Україну.

Тож, недивно, що після оголошення часткової мобілізації з росії почали виїжджати чоловіки-ухилянти. Вони тікають у Грузію, Казахстан та інші країни. На супутникових знімках можна побачити величезні черги на кордонах.

Варто зазначити, що наші бійці не бояться мобілізованих з Росії, адже народ України дає відсіч регулярній та підготовленій армії росії, то з аматорами тим паче впораємося.

А поки віримо в Україну! Віримо в її Збройні Сили!