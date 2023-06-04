Залужний визначить напрямок контрнаступу в останній момент: зведення з фронту від Світана

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в останній момент визначить, на якому напрямку, в якому форматі та якими силами розпочнеться контрнаступ. Рішення ж про рух військ було прийнято вже на одній з попередніх ставок.

Про це в щоденному зведенні на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. У Міноборони України заявили, що оголошення про початок контрнаступу не буде.

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Залужний уже віддав наказ

Світан зазначив, що підготовка до контрнаступу тривала місяць від першої декади травня. Розгортання військ відбувається в останній фазі. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в останній момент вирішить, де саме розпочнеться контрнаступ.

Однак інформація про це вже стовідсотково доведена до командирів військ, до тих, хто має про це знати. У кінцевій фазі підготовки буде вирішено, скільки треба сил, засобів для успішних дій українських військ.

"Бавовна" в Джанкої

Чергова "бавовна" завітала на територію окупованого Криму. Цього разу до Джанкоя. Це місто росіяни використовують, як військовий хаб. Сюди з Тамані через Кримський міст і Керч прибуває паливо й амуніція. Потім трьома шляхами його везуть у Сімферополь – Севастополь, в Армянськ і Мелітополь.



"Бавовна" в Джанкої / Скриншот Deep State Map

Тому Джанкой має бути одним із пріоритетів для ураження ЗСУ. Зокрема, зараз БпЛА розвідають траєкторію, якою, очевидно, потім підуть уже потужніші засоби ураження, як-от ракети Storm Shadow.

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На цьому напрямку, який можна назвати Луганським, наші війська готуються зустрічати росіян, які прагнуть наступати з-під Валуйок. Вони хочуть витіснити наші війська на Лиман або вичавити з позиції біля річок Сіверський Донець й Оскіл.



Росіяни хочуть витіснити ЗСУ до Лимана / Скриншот Deep State Map

Однак звідти є повідомлення про дезертирство російських військ. Річ у тому, що там у переважній більшості росгвардія. Росгвардія – це фактично міліція, яка не готова до виконання бойових завдань. Після першого ж прильоту вдалась до дезертирства.

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