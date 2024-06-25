Коли завтра будуть відключення світла: у ДТЕК розповіли

В українській енергосистемі спостерігається складна ситуація. У ДТЕК повідомили, як вимикатимуть світло завтра, 26 червня.

Так, ситуація з енергосистемою в Україні важка. Восени вона може стати кращою, проте наразі у нашій державі активно застосовують графіки відключень світла.

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Коли не буде світла завтра, 26 червня

Серед головних причин застосування подібних обмежень зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак. Тому, завтра графіки відключень застосовуватимуться протягом доби.

26 червня, за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Там також пообіцяли, що у разі тих чи інших змін стосовно застосування графіків відключень електроенергії в Україні, оновлену інформацію буде оприлюднено згодом.

Водночас відповідну інформацію підтвердили й в Укренерго. Там також зауважили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

"Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00", – мовиться у публікації енергетиків.

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Нагадаємо, що наразі в ремонті перебувають низка атомних блоків. Енергетики готують ядерні об'єкти до проходження опалювального сезону саме влітку, адже всі вони повинні бути в задовільному стані під час опалювального сезону.

Зимою навантаження на енергосистему буде значно більшим. І всі потужності енергосистеми потрібні будуть в значно більшій кількості. Коли їх виведуть з ремонту, ситуація з генерацією електроенергії покращиться.