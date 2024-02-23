Коли Україна може отримати далекобійні ATACMS і Taurus: військове зведення від Світана

Бундестаг підтримав надання Україні "озброєння великої дальності", яким у Німеччині є ракети Taurus. Ймовірно, що рішення щодо них ухвалюватиметься в парі з ATACMS, які здатні бити на 300 кілометрів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в оперативному зведенні для 24 Каналу зауважив, що ракетами ATACMS можна пошкодити або знищити практично всі військові об'єкти у Криму.

Варте уваги Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

Коли Україні можуть дати ATACMS і Taurus

Полковник запасу зауважив, що, крім Taurus, Німеччина також має на озброєнні й ракети ATACMS з дальністю ураження 300 кілометрів. А у рішенні Бундестагу йдеться про передачу нам ракет великого радіусу дії.

Тобто туди входять і ATACMS,

– вважає Світан.

Він пояснив, що ракети Taurus виробляє Німеччина, тому вона може сама ухвалювати рішення щодо їх постачання, погоджуючи деякі моменти зі штаб-квартирою НАТО.

Натомість, щоб надати нам ATACMS, за його словами, потрібно проводити відповідне рішення через Бундестаг, а саме постачання вже здійснюватиме Бундесвер. Водночас США, які є виробником цих ракет, мають підтвердити дозвіл на їх передачу.

Він певен, що ми отримаємо ці ракети, потрібно чекати рішення американців у парі з німцями. Ймовірно, це буде після перевиборів Владіміра Путіна або навіть після його інавгурації.

Військовий експерт додав, що таких ракет ATACMS нам буде достатньо, щоб пошкодити або знищити практично всі зі 150 військових об'єктів у Криму.

Наскільки потужні ракети Brimstone

Льотчик-інструктор зазначив, що Brimstone, які нам передасть Велика Британія, – хороші ракети. Вони гарно показали себе під час кількох війн.

Одна ракета – мінус один танк. Передали нам 200 ракет, можна сказати, що принаймні 200 танків у росіян вони можуть уже відмінусувати,

– заявив полковник запасу.

Він зауважив, що це дорогі ракети, тому їх використовуватимуть безпосередньо для ударів по серйозних цілях окупантів. Йдеться насамперед про важку техніку ворога – танки, можливо, РСЗВ чи системи ППО.

Brimstone – це самонавідний і дуже точний боєприпас. Ці ракети не потрібно наводити на ціль, варто лише вказати район, де може бути мішень – і ракета все сама зробить.



До того ж Brimstone видає низький рівень шуму й має невеликий тепловий слід. Завдяки цьому ракета непомітна не лише для людського ока, а й практично для систем ППО ворога.

За його словами, 200 таких ракет створять певний тиск для росіян на якійсь ділянці фронту, наприклад, у районі Авдіївки чи Роботиного. Щоб утримувати весь фронт, Brimstone потрібно у 5 разів більше – щонайменше під тисячу ракет.

Taurus для України: що відомо