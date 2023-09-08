Скільки часу знадобиться ЗСУ, аби прорвати всю оборону росіян: фронтове зведення від Світана

Росіяни не припиняють атакувати Україну з повітря. Зараз від обстрілів особливо сильно потерпає Південь України – Одеську область росіяни тероризують, аби будь-якими способами перешкоджати експорту українського зерна.

Однак це не впливає на успіхи ЗСУ на фронті, адже вони вже подолали подекуди першу лінію оборони ворога, яка була найміцнішою з усіх. Скільки часу бійцям знадобиться, аби подолати дві інші лінії оборони противника в щоденному зведенні для 24 Каналу припустив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Уже другий рік, як тільки мова починається про зернового угоду, росіяни починають терористичні атаки.

Минулого року це відбулося у Вінниці, тоді росіяни вбили багато мирних людей і це продовжується досі. Досі дехто ніяк не зрозуміє, що з росіянами немає сенсу говорити про цю угоду, навіть торкатися її,

– додав Світан.

Росіяни бідкаються і розводять руками

В ніч на 8 вересня в Москві відбувалися чергові "салюти" – потужно горіла федеральна митна служба. Також пожежа сталася на заводі "Кремній Ел" у Брянську. В Росії продовжується знищення виробництва мікроелектроніки – основної елементної бази для виробництва ракет і систем озброєння.

Тим часом на лівому березі Херсонщини в тимчасово окупованих Олешках вчора підірвали авто з колаборантами, в мережі з’явилося відео.

Гадаю, це робота спецслужб, імовірно, СБУ. Продовжується контррозвідка, знищення російських окупантів і на окупованих територіях, і на території Росії,

– зауважив полковник запасу.

Він переконаний, аби боротися з терористичними діями росіян, повинна бути відповідна правова база, яка б визнала, що міністерство оборони й інші подібні структури є терористичними організаціями в Росії.

Світан проаналізував події на фронті: дивитися відео

Коли ЗСУ можуть прорвати другу і третю лінію оборони ворога

Розвідка США повідомила, що за їхніми підрахунками, до кінця року ЗСУ вдасться порвати всі лінії оборони росіян.

Відповідно до даних, які озвучив генерал Олександр Тернавський, близько 60% сил та засобів росіяни вклали в першу лінію оборони, її українські оборонці пройшли за 3 місяці. І по 20% було вкладено в другу та третю лінію оборони. Отже, припустив Світан, ще по місяцю на кожну лінію знадобиться ЗСУ, аби прорватися на Півдні.

Я гадаю, що десь в жовтні ми точно пройдемо третю лінію оборони, це приблизно в районі Токмака. Якщо ми до осінніх дощів підійдемо південніше Токмака, ближче до Азовського узбережжя, дощі заважати не будуть. Вони, щонайменше, не завдаватимуть такої шкоди, як коли б ми перебували на рівні Запоріжжя або центрального, північного Донбасу,

– пояснив військовий аналітик.

Якщо буде достатня кількість сил та засобів, то і форсування Дніпра та вихід до Криму можливий цього року, вважає Світан. Адже, за його словами, в напрямку Олешки – Армянськ дощі надто впливати на фронт не будуть.

Росіяни цілитимуть в енергетичну інфраструктуру

У розвідці повідомляють, що наприкінці вересня – на початку жовтня росіяни можуть відновити удари по енергетичній інфраструктурі України.

Подібні атаки по інфраструктурі уже почалися, вони будуть продовжуватися, адже геноцидні плани росіян передбачають саме моральний тиск на цивільне населення.

Світан вважає, що інтенсивність ракетних атак буде меншою, росіяни вдадуться радше до використання дронів-камікадзе.

Але збільшення щільності зенітно-ракетних комплексів, збільшення потужності протиповітряної оборони, які відбулися за рік, не дозволять росіянам, як вони намагалися, зробити блекаут,

– наголосив полковник в запасі.