Коли ЗСУ звільнять Херсон: Хлань спрогнозував дату і розкрив стратегію окупантів

Російські окупанти потрошки виводять артилерію та техніку з правого берега Дніпра та переміщають її на лівий. По всьому узбережжю річки Дніпро на лівому березі, а також повз Каховське водосховище облаштовують фортифікаційні споруди – роблять окопи, бліндажі й заливають бетоном.

Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він зазначив, що також на лівому березі починають облаштовувати артилерію, а також перекидають техніку з правого.

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За його словами, ЗСУ відпрацьовують ті переправи, де окупанти перекидають техніку.

Сьогодні дуже гучно в районі Антонівського мосту та в передмісті Херсона. Вчора було знищене дуже потужне угруповування в селі Музиківка, а це якраз передмістя Херсона. Знищено багато техніки й особового складу,

– розповів Сергій Хлань.

"Традиційно Антонівський міст, традиційно переправа, а також передмістя Чорнобаївки. Якби окупанти не ховали свою техніку, якби не перегруповувалися, – наша артилерія постійно абсолютно точно й хірургічно дістає і знищує їх", – акцентував Хлань.

Дивіться відео: Хлань про ситуацію в Херсоні

Стратегія окупантів щодо правого берега Дніпра

Депутата Херсонської облради припустив, що зараз окупанти з останніх сил утримують лінію фронту. Це необхідно для того, щоб здійснити відхід на лівобережжя, де вони укріплюються по всьому берегу.

На мою думку, їх плани переміститися на лівий берег, закріпитися й річку Дніпро використовувати, як природну перепону. Аби ми не змогли перейти на лівобережжя в Херсонській області,

– розповів Хлань.

Він зазначив, що окупанти зараз вводять такий плановий відвід, бо вже не можуть утримуватися на правобережжі, не можуть утримувати тиск ЗСУ та нашої артилерії. Найближчим часом вони можуть залишити й правобережжя, й місто Херсон.

На думку Сергія Хланя, Херсон буде звільнено без бою й це може статися в листопаді. Адже люди з окупованого міста передають, що окупанти там не готують укріплень для вуличних боїв. Є укріплення перед Херсоном, але по самому місту такого непомітно.

"Тому я все ж таки вважаю, що вони залишать місто Херсон, перейдуть на ліву сторону й будуть утримувати саме там", – підсумував Хлань.

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