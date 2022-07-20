Піонтковський спрогнозував, коли очікувати звільнення Херсона

росія постійно заявляє про свої перемоги в Україні і готується до анексії тимчасово окупованих територій. Однак це лише безглузді плани, адже найближчим часом Збройні Сили України почнуть контрнаступ.

Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, у владіміра путіна з'явилися серйозні проблеми. Він неабияк наляканий своєю майбутньою політичною долею.

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Піонтковський зазначив, що важливу роль у цьому відіграє заява міністра оборони США. 20 липня Ллойд Остін заявив про те, що бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії. Він також запевнив, що підтримка Вашингтона залишається незмінною, і закликав союзників надати ЗСУ ще більше зброї.

Коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

На думку публіциста, заява Остіна – це вирок для російської армії і для владіміра путіна.

Це означає, що українська армія буде забезпечена усім необхідним для переходу у контрнаступ. Приблизно наприкінці серпня можна очікувати падіння так званого "освобождєнія" Херсона,

– наголосив Піонтковський.

Він переконаний, що втрата окупантами Херсона спричинить велетенський політичний і психологічний шок у росії.

Наслідки для владіміра путіна

Зокрема, за словами публіциста, через поразку в Україні владімір путін втратить авторитет навіть серед найближчого оточення.

"У бункері побачать, що "пахан" промахнувся", – сказав Піонтковський.

Звільнення Збройними Силами України тимчасово окупованого Херсона також вплине і на пересічних жителів росії.

Мільйони зазомбованих пропагандою росіян зрозуміють, що війну програли. Це викличе серйозні зміни у росії,

– наголосив публіцист.

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