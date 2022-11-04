Херсон буде звільнений вже цього місяця, в бункері наростає напруження, – Піонтковський

ЗСУ продовжують військову операцію, яка спрямована на деокупацію Херсона. З'явилася інформація, що у місті зник російський прапор і відбувається масова евакуація не лише населення, а й чиновників та військових.

Очевидно, у російському генштабі ще лишилися професіонали, які зрозуміли, що з військової точки угрупування потрібно відводити на лівий берег Дніпра. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Конфлікт генералів та фюрера

Як зауважує публіцист, це класична ситуація останніх років Другої світової війни, коли Гітлер вимагав будь-які позиції утримувати за всяку ціну, що призводило до ще більшої поразки та втрат.

"Але, мені здається, що тиск військових на Путіна давався взнаки, навіть в інавгураційній промові олігофрена Суровікіна промайнула загадкова фраза про те, що "можливі непрості рішення щодо Херсона", – підкреслив Піонтковський. Так, "сирійський м'ясник" був запрограмований на можливий відхід.

Не знаю, чи Путін віддав остаточний наказ. У будь-якому разі українці візьмуть це українське місто цього місяця. І це стане тригером дуже важливих політичних процесів у Росії,

– запевняє російський публіцист.

Водночас наша розвідка говорить про те, що росіяни не збираються залишати Херсон. Наразі вони переодягаються у цивільних, займають квартири херсонців, які виїхали з міста. Фактично усе це подаватимуть під соусом "ЗСУ обстрілюють мирне населення". За даними ГУР, у Херсоні зараз зосереджені найбільш боєздатні підрозділи російської армії

"У цьому весь центр проблеми. Половина професіоналів знищена українською армією. Найбільш боєздатні підрозділи морської піхоти та спецназу справді там. Конфлікт генералів та фюрера продовжується, тому ми отримуємо такі суперечливі сигнали", – стверджує Андрій Піонтковський.

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Звільнення Херсона матиме серйозні політичні наслідки

На переконання Піонтковського, українська армія працює за власним розкладом і з власних міркувань. Вчора президент Зеленський чітко заявив, що Херсон буде звільнений до кінця року. Припускають, що це має статися у листопаді.

Пора задуматися про ті величезні політичні наслідки звільнення Херсона. Всередині бункера, владних структур, збройних сил вже зростає напруження,

– сказав Піонтковський.

Зокрема, йдеться про нарікання польових командирів Кадирова та Пригожина на вище військове керівництво Росії. Так, після втрати Лиману Кадиров вимагав розжалувати генерал-полковника Лапіна до рядових і послати на війну, аби викупати кров'ю чергову поразку. Він також істерично наголосив, що причина поразки – кумівство і непотизм начальника генштабу російських збройних сил Гєрасімова. У свою чергу Пригожин написав про російських генералів стисло й красномовно: "Усіх цих ушльопків – з автоматами босими на фронт".

Публіцист зауважує, що масштаб претензій Пригожина до влади зростає. Втім, як і його амбіції.

"Він починав з критики з позиції військового експерта, потім змінював губернатора у Санкт-Петербурзі, а його остання заява з компліментами на адресу Зеленського – вже втручається у політичну сферу. Справа ж не в особистості Зеленського, а в тому, що Україна – гідний суперник. Це разюче відрізняється від філософії війни путінського режиму", – зазначає Піонтковський.

Ба більше, серед своїх людей він проводить опитування за допомогою поліграфа з приводу того, чи готові вони битися з мінометами у Москві. Були повідомлення, що якісь дивні озброєні люди збираються то поблизу генштабу, то біля ради федерації.

Перспективу перестрілки різних військових структур нам варто лише вітати,

– підсумував публіцист.

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