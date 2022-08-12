Командир взводу пояснив, що треба для звільнення Півдня

Деокупація тимчасово окупованих південних районів України стане можливою після розв'язання проблеми з далекобійною артилерією. Тим самим ЗСУ зможуть відрізати російську армію від центрів логістики.

Водночас для повернення своїх територій Україна має проводити активну роботу з місцевим населенням. Про це 24 каналу розповів командир взводу вогневої підтримки 36 ОБМП ім. М. Білінського Вадим Кодачигов.

Зверніть увагу Потрібна зброя для екзорцизму, – Подоляк закликав світ відправити росію в пекло

Без логістики росіяни відступатимуть самі

За словами військового, основною проблемою ЗСУ у звільненні територій, зокрема й Херсона є далекобійна артилерія.

Для того, щоб звільнити окуповані території, потрібно спочатку знищити склади, які забезпечують логістику для постачання боєприпасів... Ми повинні дуже швидко знищувати всі логістичні шляхи,

– вважає командир взводу.

На його думку, на Правобережжі Херсонщини для українських військових важливо знищити мости й взяти під вогневий контроль всі понтонні переправи.

Радимо У росіян з'явилися нові фобії на війні в Україні

"Танк без боєприпасів – не танк"

Кодачигов підкреслив, що без логістичного забезпечення та медичної допомоги вся окупована частина територій залишиться під контролем "війська без зброї".

"Тобто танк без боєприпасів – це не танк. Артилерія без боєприпасів – це не артилерія. Тому в принципі можна відрізати росіянам все логістичне забезпечення і вони відходитимуть самі, тому що вони розуміють, що воювати вони не зможуть", – пояснив військовий.

З його слів, для ЗСУ все виглядає простіше, позаяк українські військові перебувають в материковій зоні, що дозволяє ефективніше забезпечувати підвезення боєприпасів.

Читайте також На окупованих територіях видають російські автомобільні номери

З населенням потрібно працювати

Кодачигов вважає, що Україні для звільнення окупованих територій потрібно комунікувати з місцевим населенням.

"Треба вести постійну роботу там... Ми повинні мати постійні вуха та очі", – зазначив командир взводу.

Таким чином, як вказав військовий, мешканці, зокрема Херсона, можуть надавати корисну інформацію про ворога, що сприятиме деокупації територій.

Водночас Кодачигов рекомендував мешканцям південних районів намагатися виїхати на підконтрольну територію, зважаючи на можливі ризики під час деокупації.

Деокупація Півдня України: що відомо

Вас може зацікавити – У Резнікова потролили росіян після вибухів у Криму: дивіться відео