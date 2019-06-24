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      Коли курс долара зросте до 30 гривень: прогноз Мінфіну

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      Мінфін спрогнозував курс долара на найближчі роки
      Мінфін спрогнозував курс долара на найближчі роки / Фото 24 каналу

      Міністерство фінансів України прогнозує, що курс долара щодо гривні буде зростати з кожним роком. Так, до кінця 2019 року ціна одного "зеленого" може сягнути 27,4 гривні, а у 2022 році – 30 гривень.

      Про це йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів.

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      Мінфін спрогнозував курс долара в Україні у найближчі 4 роки:

      • 2019 рік – 27,4 гривні за долар;
      • 2020 рік – 28,2 гривні за долар;
      • 2021 рік – 29,4 гривні за долар;
      • 2022 рік – 30 гривень за долар.

      ціна долара, валюта,
      Як зросте ціна долара до 2022 року / інфографіка 24 каналу

      Також у Мінфіні додають, що завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку, обмінний курс укріпився на 5,1% у травні порівняно з груднем 2018 року. Обсяги золотовалютних резервів України становили 19,4 мільярда доларів, що покриває 3,2 місяців імпорту.

      Як змінювався курс долара за останній місяць? Ціна американського долара за останній тиждень впала ще на 15 копійок. Так, 18 чеврня за один "зелений" треба було віддати 26 гривень 42 копійки, а 24 червня вже 26 гривень 27 копійок.

      Водночас, на початку літа американська валюта коштувала 26 гривень 85 копійок. Тому загалом з початку червня долар вже подешевшав на 58 копійок.

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      Теги: Новини України Міністерство фінансів України Долар Курси валют Гроші Гривня Долар-Гривня
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