11:38
7 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Коли найкраще купувати долари та яким буде курс гривні в 2018 році: прогнози та припущення

22:51, 6 січня 7549 Читать новость на русском

Долар за 30 гривень – саме такий курс заклали у державному бюджеті на наступний рік. Однак, не все так однозначно: якщо Україна, наприклад, не налагодить стосунки із МВФ, то національна валюта може знецінитися значно більше.

Уряд налаштований досить оптимістично. У новому році, сподіваються законотворці, національна валюта знеціниться лише на 7%. Тож заклали у бюджет за 2018 рік курс 30 гривень 10 копійок – за 1 долар.

А от у Нацбанку вгадувати курс відмовляються. Кажуть, час покаже. тим більше, зважаючи на той факт, що українська економіка настільки слабка, що хитається від найменшого вітру в економіці країни чи світу. Наприклад, зниження світових цін на зерно, польська економіка не помітить, а в Україні суттєвого ослабити гривню.

Читайте також: Рада продовжила мораторій на планові перевірки бізнесу

Гривня – це валюта країни, яка є сировинною. Тобто експорт України є сировинним. Україна експортує зерно, метал, руду. Це говорить про те, що курс гривні можливо не буде якось катастрофічно падати, однак протягом кількох майбутніх років курс гривні буде плавно девальвуватись. І тільки структурні зміни, реальні зміни в економіці можуть вплинути на це і якось зміцнити її позиції,
– розповів керівник департаменту по роботі з борговими інструментами Concorde Capital Юрій Товстенко.

Крім того, ніхто не скасовував сезонні коливання національної валюти. Щоправда, у випадку форс-мажорів, запевнили у Нацбанку, готові витрачати золотовалютні резерви для стабілізації ситуації.

А долари та євро експерти радять купувати у травні. Тоді курс, кажуть, буде найкращим.

Теги: Валюта Курси валют Банки
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чому прокуратура не реагувала на побиття Ноздровської: недбалість, байдужість та
сьогодні, 11:30 Чому прокуратура не реагувала на побиття Ноздровської: недбалість, байдужість та "зв'язки"
Дмитро Гнап 20
Екс-беркутівці згадували Майдан і катували нас, – звільнені з полону ультрас з Луганська
сьогодні, 10:31 Екс-беркутівці згадували Майдан і катували нас, – звільнені з полону ультрас з Луганська
Іван Вербицький 2389
Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
сьогодні, 10:05 Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
3972
Головні новини 6 січня: святвечір в Україні, перемога Семеренко та скандал з УПЦ МП
сьогодні, 09:01 Головні новини 6 січня: святвечір в Україні, перемога Семеренко та скандал з УПЦ МП
1921
Будни
сьогодні, 08:43 Будни "ЛНР": тут бывших хороших не бывает, они либо в розыске, либо убиты
Ольга Черненко 3508
Не казали "вибийте цих укрів", – росіянин Агеєв про настрої цивільних на окупованому Донбасі
9 липня 2017 , 21:00
Помер опальний український мільйонер, що розбагатів на продажі зброї та мав стосунок до Росії
7 жовтня 2017 , 10:59
Стрілянина у Полтаві: вбито чемпіона України зі змішаних єдиноборств
 11 серпня 2017 , 16:24
В Україні зросла максимальна допомога при безробітті
 2 грудня 2017 , 22:12
Українцям у Польщі платять удвічі більше після запровадження безвізу
 18 липня 2017 , 21:22
Українцям у 2018-му доведеться платити за комуналку сусідів, – експерти
 20 листопада 2017 , 20:40
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук