Коли найкраще купувати долари та яким буде курс гривні в 2018 році: прогнози та припущення

Долар за 30 гривень – саме такий курс заклали у державному бюджеті на наступний рік. Однак, не все так однозначно: якщо Україна, наприклад, не налагодить стосунки із МВФ, то національна валюта може знецінитися значно більше.

Уряд налаштований досить оптимістично. У новому році, сподіваються законотворці, національна валюта знеціниться лише на 7%. Тож заклали у бюджет за 2018 рік курс 30 гривень 10 копійок – за 1 долар.

А от у Нацбанку вгадувати курс відмовляються. Кажуть, час покаже. тим більше, зважаючи на той факт, що українська економіка настільки слабка, що хитається від найменшого вітру в економіці країни чи світу. Наприклад, зниження світових цін на зерно, польська економіка не помітить, а в Україні суттєвого ослабити гривню.

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Гривня – це валюта країни, яка є сировинною. Тобто експорт України є сировинним. Україна експортує зерно, метал, руду. Це говорить про те, що курс гривні можливо не буде якось катастрофічно падати, однак протягом кількох майбутніх років курс гривні буде плавно девальвуватись. І тільки структурні зміни, реальні зміни в економіці можуть вплинути на це і якось зміцнити її позиції,

– розповів керівник департаменту по роботі з борговими інструментами Concorde Capital Юрій Товстенко.

Крім того, ніхто не скасовував сезонні коливання національної валюти. Щоправда, у випадку форс-мажорів, запевнили у Нацбанку, готові витрачати золотовалютні резерви для стабілізації ситуації.

А долари та євро експерти радять купувати у травні. Тоді курс, кажуть, буде найкращим.