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Телеканал новин 24 Новини Побутова техніка

Коли телеприставка від Xiaomi з'явиться на міжнародному ринку: дата релізу та ціна

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Xiaomi Mi Box 4
Xiaomi Mi Box 4 / Фото з вільних джерел

Кілька місяців тому Xiaomi офіційно представила «розумну» приставку для телевізора Mi Box 4. Новинка отримала актуальне для свого класу технічне оснащення та обзавелася штучним інтелектом. Варто зазначити, що найближчим часом Xiaomi планує вивести новий девайс на міжнародний ринок.

Про це повідомляє akket.com.

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Вчора, 1 липня, в базі даних Федеральної комісії зв'язку США, з'явилася телеприставка Xiaomi Mi Box 4. Це означає, що компанія-виробник готує до запуску її в продаж на міжнародному ринку. Таким чином, вже до кінця нинішнього року даний пристрій надійде в продаж, а купити його можна буде не більше ніж за 100 доларів (близько 2 632 гривні).

Варто зазначити, що анонс Xiaomi Mi Box 4 відбувся в Китаї ще на початку нинішнього року. Основою пристрою є 4-ядерний процесор Amlogic S905L з тактовою частотою 1,5 ГГц, який доповнений графікою Mali-450 і 2 ГБ оперативної пам'яті. Такого "заліза" досить для того, щоб телевізійна приставка запускала фільми в роздільній здатності 4K до 25 ГБ і більше. Xiaomi Mi Box 4 має також вбудований накопичувач на 8 ГБ, який можна використовувати для установки і зберігання будь-яких додатків, завантажених в тому числі з магазину Google Play.

Xiaomi Mi Box 4
Xiaomi Mi Box 4 готують до випуску на міжнародному ринку

Для підключення до телевізора використовується роз'єм HDMI. До ґаджета завдяки роз'єму USB можна підключити карту пам'яті або ж жорсткий диск. Новинка також має 3,5-міліметровий роз'єм для навушників, а крім того – інтерфейс для підключення живлення.

Огляд Xiaomi Mi Box 4 – дивіться відео 

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Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка Новини США Ціни
Джерело: 24 Канал
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