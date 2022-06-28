Колихаєва затримували росгвардійці та ФСБ: що відомо про викрадення мера Херсона

Росія продовжує чинити терор на тимчасово окупованих територіях України. Загарбники там затримують, обкрадають та катують наших людей.

Сьогодні, 28 червня, стало відомо про те, що росіяни затримали міського голову тимчасово окупованого Херсона Ігоря Колихаєва. Його повезли в невідомому напрямку.

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Мера забрали росгвардійці та ФСБ

Стало відомо більше деталей про те,я к все відбувалось. Херсонського міського голову затримали працівники росгвардії та ФСБ.

Це сталося в момент, коли він виходив з авто біля одного з комунальних підприємств. Тут останнім часом працювали члени виконкому.

Радниця міського голови повідомила, що на цьому підприємстві росіяни провели обшук. Вони перерили документи та забрали жорсткі диски з інформацією з комп'ютерів. Мера Ігоря Колихаєва посадили в автобус та повезли у невідомому напрямку.

Випадки викрадення українців росіянами

Про викрадення Колихаєва повідомили сьогодні зранку. Під час російської окупації він не виїжджав з міста. Хоч загарбники "відсторонили" його від роботи, він продовжував робити для містян все, що було під силу. Де він перебуває і що з ним, досі невідомо. З самого початку вторгнення Колихає доносив меседжі, що Херсон, попри все, залишається частиною України. Мешканці міста не хочуть жити в іншій країні. Тоді окупанти ще дозволяли мешканцям виходити на мирні мітинги.

Та це не перший випадок, коли росіяни викрадають українських чиновників. У тимчасово окупованому Енергодарі вони викрадали начальника місцевої пожежної частини Віталія Трояна. Тоді пожежники вийшли на акцію протесту, яку обстріляли. Українська влада просила цього не робити, бо такі дії провокували окупантів і заважали звільненню полоненого. В результаті, у червні Віталія Трояна таки вдалось визволити з російського полону. Він мав повернутись до виконання обов'язків. А на початку війни росіяни ще викрадали мера Мелітополя Івана Федорова. Його також звільнили.

Страждають від російських окупантів й наші спортсмени. Зокрема, повідомляли про те, що у травні в тимчасово окупованому Бердянську викрали майстра спорту з пауерліфтингу Сергія Певнева. Він – чемпіон України та світу з пауерліфтингу, заслужений майстер спорту у цьому виді. А перед цим резонансна ситуація склалась у тимчасово окупованій Новій Каховці. 9 травня росіяни викрали українську арбітриню Ірину Петрову. Її група нетверезих чоловіків із георгіївськими стрічками незаконно забрали у відділок поліції.

Що відомо про викрадення мера Херсона: дивіться відео