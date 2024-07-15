Билися, як леви: з'явились кадри, як колишні ув'язнені зачистили ворожу посадку на Донеччині

Воїни спеціального батальйону "Шквал" показують ефективність та вмотивованість на полі бою на Покровському напрямку. Бійці десантувалися та відпрацювали по російській піхоті, зайнявши позиції.

Бійці зайняли позиції ворога

47 окрема механізована бригада "Ма́ґура" показала кадри з передової, на яких колишні засуджені зачистили ворожу посадку за допомогою екіпажів БМП Bradleу.

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"На відео – зачистка ворожої посадки за допомогою екіпажів БМП Bradleу. Бійці "Шквалу" десантувалися та відпрацювали по російській піхоті, зайнявши позиції. Гідний результат справжніх левів!", – написали військові.

Що відомо про батальйон "Шквал"

Батальйон "Шквал" складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі та сформований з добровольців, які самі прийняли рішення захищати країну. Колишні увʼязненні не перетинаються з механізованими батальйонами.