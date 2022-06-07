Колишній бойовик з Донеччини намагався влаштуватися на службу в ЗСУ

На Житомирщині Служба безпеки України затримала колишнього "ДНРівця", який намагався потрапити на службу в Збройні Сили України.

"ДНРівець" хотів потрапити в ЗСУ

Досудове дослідження встановило, що мешканець Донецької області у 2019 році прийняв присягу на вірність так званої "ДНР" та протягом року проходив військову службу у складі одного з незаконних формувань цієї терористичної організації.

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Після цього він транзитом через Росію в'їхав на підконтрольну українській владі територію. І вкінці 2021 року він сам добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб піти на службу до ЗСУ.

До того він мав пройти навчання в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Але завдяки роботі СБУ його змогли вчасно викрити та не допустити проникнення до лав Збройних Сил України. Наразі зловмисник затриманий.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Також зараз встановлюють справжню мету колишнього терориста у лавах ЗСУ. У тому числі відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої "ДНР" та ймовірність його співпраці з ними.

Викриття інших зрадників та агентів

Напередодні, 6 червня, у Слов'янську викрили місцевого мешканця, який співпрацював з росіянами. Тепер йому загрожує 12 років в'язниці.

Також в червні СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про об'єкти, що могли стати ціллю для обстрілів Росією. Він мав фото і точні координати блокпостів, підрозділів Збройних Сил України та силових структур у Черкаській області.

5 червня СБУ на Чернігівщині викрили угруповання, яке готувалося допомогти ворогу у разі нового вторгнення. Російські спецслужби залучили їх до підривної діяльності.

Також СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів росіян по Львову. Він збирав аналітичні дані та інформував ворога про необхідність завдання ударів й по інших об'єктах критичної та оборонної інфраструктури. Розташування підрозділів ЗСУ зрадник теж "зливав" окупантам.