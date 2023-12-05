Чи зайшла війна в Україні в глухий кут: Муженко розповів, чому ЗСУ варто перейти до оборони

Віктор Муженко дав велике інтерв'ю BBC, в якому розповів про своє бачення того, що слід змінити на фронті. Також він висловився про те, чи справді Україна зайшла в глухий кут.

Генерал Муженко, який був головнокомандувачем ЗСУ у 2014 – 2019 роках, також оцінив контрнаступ. На його думку, ЗСУ зробили диво, яке навряд чи могла б повторити котрась із армій світу.

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Чи справді Україна в глухому куті

Я б не сказав, що ситуація в глухому куті, тому що це війна. Тут бувають не тільки перемоги – тут інколи бувають і поразки. Тут буває не тільки успішне просування, а й стримування нас противником. Тут не тільки наступ, але й оборона,

– висловився Муженко.

Він додав: на сьогодні нагальним питанням уже є перехід до оборони, а саме до "стратегічно активної оборони, яка б передбачала завдання контрударів, а за умов успіху на окремих напрямках – контратак на рівні відповідних підрозділів".

Що державі треба зробити на фронті

"Нам потрібно переформатувати фронт. Нам потрібно створити потужний резерв не тільки кількісний, але й якісний. А якісний резерв – це наявність військових організмів: бригада, корпус і таке інше. Підготовлених, оснащених, злагоджених, із високим моральним духом і спроможних вирішити питання", – вважає генерал.

Муженко переконаний, що слід створити відповідні оперативні угруповання та відповідні бойові порядки, а також відповідну систему управління. Це потрібно для того, щоб управління було якісним і своєчасним. Зараз "на окремих напрямках є десятки, а то і більше частин і підрозділів, які замикаються на один орган управління". За цих умов неможливо реагувати на ризики, які виникають.

Чи варто так ризикувати

Колишній головком усвідомлює, що це ризиковано і складно, та все ж упевнений, що ризикувати треба – спершу, звісно, детально все прорахувавши.

Потрібно йти і переформатувати фронт. І це стосується, мабуть, не тільки фронту від Куп'янська до Херсона чи Голої Пристані. А це і східна частина – від Харкова до Сум і до Чернігова. Це Північ – Чернігівська область, Київська, Житомирська, Рівненська,

– деталізував він.

Іще Муженко торкнувся питання резервів. На його думку, якщо командир чи командувач не має резервів – то він може програти, для цього вже є умови. Тому держава повинна розуміти, які угруповання є і де перебувають резерви.

Українці здивували світ

Раніше про перебіг бойових дій висловився Єнс Столтенберг. Він сказав, що Путін тотально недооцінив Україну, і це стало однією з його помилок. Про другу помилку Путіна читайте в матеріалі.