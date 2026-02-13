Квартира за гроші загиблої військової: на Прикарпатті судитимуть експосадовця поліції

На Прикарпатті судитимуть колишнього посадовця поліції, якого підозрюють у привласненні державної допомоги родині загиблої захисниці "Азовсталі". За даними слідства, правоохоронець заволодів 2,7 мільйонами гривень та оформив придбану квартиру на свою матір.

Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Що відомо про затримання?

За даними слідства, 40-річний правоохоронець обманом заволодів 2,7 мільйонами гривень, які батько військовослужбовиці Національної гвардії отримав після її загибелі у 2022 році. Поліцейський переконав чоловіка інвестувати ці кошти в придбання квартири в Івано-Франківську, однак нерухомість оформив на свою матір.

Після проведення ремонту підозрюваний разом із сім'єю сам заселився в цю квартиру. При цьому в декларації він не вказав відповідні відомості, а НАЗК встановило подання недостовірної інформації .

З 2 січня 2026 року обвинувачений перебуває під вартою. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірних відомостей.

