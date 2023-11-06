"Найбільша невдача": експрезидент Чехії Мілош Земан різко висловився про Путіна

Є лідери країн, які "дружать" із Росією та вважають, що "не все так однозначно". Втім, дехто з них може визнати свої помилки. До того ж думка очільників держави ще не є думкою всього народу.

Колишній президент Чехії Мілош Земан дав велике інтерв'ю чеському ЗМІ. У ньому висловив цікаву думку стосовно Владіміра Путіна.

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Найбільша помилка Земана

Ексочільник Чехії сказав: шкодує, що "повністю" помилився з президентом Росії Путіним. Це була його відповідь на запитання про найбільшу невдачу під час президентства.

Земан вважає, що рішення про напад на Україну та початок повномасштабного вторгнення – трагічна помилка. Ухвалити його могла лише нерозсудлива людина, адже цей крок завдав шкоди не лише Україні, а й самій Росії.

На початку двохтисячних Мілош Земан був прем'єром Чехії, а президентом його обирали двічі. Президентство Земана тривало десять років поспіль, із 2013 по березень 2023 року. Він підтримував анексію Криму та агресію Росії проти України на Донбасі, а також був проти вступу України до НАТО, хоча деякі його коментарі були двозначними. Втім, у лютому 2022 Земан одним із перших європейських лідерів підтримав Україну, а потім говорив, що відчуває відповідальність за свої проросійські погляди.

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