"Найбільша невдача": експрезидент Чехії Мілош Земан різко висловився про Путіна
Джерело:Nova
Є лідери країн, які "дружать" із Росією та вважають, що "не все так однозначно". Втім, дехто з них може визнати свої помилки. До того ж думка очільників держави ще не є думкою всього народу.
Колишній президент Чехії Мілош Земан дав велике інтерв'ю чеському ЗМІ. У ньому висловив цікаву думку стосовно Владіміра Путіна.
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Найбільша помилка Земана
Ексочільник Чехії сказав: шкодує, що "повністю" помилився з президентом Росії Путіним. Це була його відповідь на запитання про найбільшу невдачу під час президентства.
Земан вважає, що рішення про напад на Україну та початок повномасштабного вторгнення – трагічна помилка. Ухвалити його могла лише нерозсудлива людина, адже цей крок завдав шкоди не лише Україні, а й самій Росії.Довідка. На початку двохтисячних Мілош Земан був прем'єром Чехії, а президентом його обирали двічі. Президентство Земана тривало десять років поспіль, із 2013 по березень 2023 року. Він підтримував анексію Криму та агресію Росії проти України на Донбасі, а також був проти вступу України до НАТО, хоча деякі його коментарі були двозначними. Втім, у лютому 2022 Земан одним із перших європейських лідерів підтримав Україну, а потім говорив, що відчуває відповідальність за свої проросійські погляди.
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Новини Чехії
- Голова міноборони оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що її держава має вийти зі складу Організації Об'єднаних Націй. На її думку, ця організація показала своє безсилля після нападу на Україну та Ізраїль. Реформувати ООН не вдасться, адже за півтора року російсько-української війни вона нічого не зробила задля миру. "Я здебільшого бачу там, як сміються путіністи та терористи", – емоційно висловилася Чернохова.
- Також у Чехії закликають знайти загальноєвропейське рішення стосовно біженців з України. У 2025 році спливає термін тимчасового захисту, який українським громадянам надали у ЄС. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан говорить, що ніхто не викине наших громадян із цієї країни, але потрібна законодавча база для тих, хто хоче залишитися.