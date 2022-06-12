Колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Волобуєв вступив до легіону "Свобода Росії"

Колишній віцепрезидент російського "Газпромбанку" Ігор Волобуєв здійснив свою давню мрію та приєднався до легіону "Свобода Росії", який воює проти злочинної путінської армії.

Про це повідомили у телеграм-каналі легіону. Бійці, які виступають проти диктаторського режиму, показали, як Волобуєв бере участь у навчаннях.

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Волобуєв закликав росіян вступати до легіону

Колишній віцепрезидент російського "Газпромбанку" Ігор Волобуєв родом з Охтирки на Сумщині. 2 березня чоловік приїхав до Києва, де заявив про намір вступити до тероборони. За його словами, повернутися на батьківщину хотів ще 2004 року, однак завадили "сімейні обставини".

Наразі він пішов ще далі – вступив у легіон "Свобода Росії". Підрозділ має на меті не лише допомогти ЗСУ у боротьбі з окупантами, але й повністю ліквідувати путінську тиранію. У легіон запрошують усіх російських солдатів, які прагнуть зберегти своє життя.

У відео, яке опублікували у легіоні, Волобуєв зазначив, що здійснилася його мрія.

"Мрії здійснюються. Я тепер служу в легіоні "Свобода Росії", – заявив він.

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Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, щоб Росія стала вільною демократичною країною, приєднуйтесь,

– додав Волобуєв у відео.

Нагадаємо, раніше він заявляв, що також несе відповідальність за напад росіян та буде каятися за це до кінця життя.

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Легіон "Свобода Росії": коротко

3 березня колишні російські військові створили легіон "Свобода Росії" та приєдналися до Збройних Сил України. Військові зазначили, що до них звертаються земляки та люди з-за кордону, які пропонують матеріальну допомогу.

Лише за першу добу після оголошення боротьби легіон отримав понад 300 заявок на вступ. Зараз в нього входять не лише росіяни, але й білоруси, які вирішили скласти зброю.

Як розповіли бійці легіону "Свобода Росії", вони активно залучені до бойових завдань. Зокрема, ловлять диверсантів. Подробиці операцій вони не розголошують.

Алгоритм вступу у легіон "Свобода Росії" дуже простий: скласти зброю; здатися у полон ЗСУ; повідомити про бажання вступити у легіон; пройти необхідну перевірку. Для того, щоб українські захисники одразу розуміли намір російських солдатів, було створено спеціальний жест.

2 червня бійці добровольчого легіону "Свобода Росії" захопили танк загарбників. У своєму зверненні військові заявили, що поїдуть на ньому на Москву.

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