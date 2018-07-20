Колишній гравець "Дніпра" відмовився від медалі Чемпіонату світу 2018

Форвард збірної Хорватії Нікола Калініч відмовився від срібної медалі Чемпіонату світу.

"Спасибі за медаль, але я не грав у Росії", – прокоментував Sportske Novosti Нікола Калініч.

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Нагадаємо, головний тренер збірної Хорватії Здравко Даліч вигнав форварда з команди після того, як він відмовився виходити на заміну у матчі проти збірної Нігерії на Чемпіонаті світу. Після того, як збірна Хорватії здобула срібні нагороди Мундіалю, гравці проголосували за те, що колишній гравець "Дніпра" (зараз Калініч виступає за італійський "Мілан") теж отримав медаль.

До слова, Огнєн Вукоєвич, якого виключили зі збірної після скандального відео з привітанням "Слава Україні!", таки отримав срібну медаль Чемпіонату світу.