Колишнього полковника міліції в Криму Грицая підозрюють у держзраді

Українські прокурори повідомили про підозру в державній зраді колишньому полковнику міліції Криму. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У лютому 2012 року підозрюваного призначили на посаду начальника управління громадської безпеки Генерального управління МВС на півострові. Про це повідомили в пресслужбі ОГП.

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Зраднику загрожує до 15 років

У 2014 році він зрадив присязі та перейшов на службу до окупантів. Своїми діями та рішеннями чоловік надавав допомогу Росії в проведенні підривної діяльності проти української держави.

Згідно з інформацією прокуратури Криму та Севастополя, мовиться про Грицая Валерія Миколайовича. За статтею про державну зраду йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

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Ірина Венедіктова заявила, що в Україні відкрили близько 400 проваджень про порушення прав людини в Криму, близько сотні з яких – за фактами порушення законів і звичаїв війни.

У 2020 році на той момент заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов розповів, що прокурори розслідують понад 5 тисяч проваджень щодо воєнних злочинів у Криму та на Донбасі.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державне бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі.