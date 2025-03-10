На Івано-Франківщині чоловік поранив ножем двох військових ТЦК: його затримала поліція

У Івано-Франківській області чоловік поранив двох працівників ТЦК під час перевезення до військкомату. Одного військового доставили до лікарні, інший від госпіталізації відмовився.

Про подію, яка сталася 10 березня, повідомили в Івано-Франківському обласному ТЦК і СП, передає 24 Канал. Двох військових поранив ножем чоловік, якого вони затримали в Коломийському районі.

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Чоловік напав на працівників ТЦК: що відомо

Під час перевезення до першого відділу Коломийського РТЦК та СП військовозобов'язаний чоловік дістав ніж та напав на працівників ТЦК та СП.

Відомо, що внаслідок жорстоких дій затриманого чоловіка один старший солдат отримав два ножових поранення в області шиї, а іншого солдата було поранено в грудну клітку.

Чоловікові після скоєного вдалося втекти, але його затримали працівники Коломийського районного відділу поліції. Дії чоловіка можуть кваліфікувати як посягання на життя військовослужбовця та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Нападнику тепер загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі один працвник ТЦК перебуває в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Його стан оцінюється як середньої важкості, загрози життю немає. Інший дістав лише легке поранення.

Додамо, що офіційне повідомлення про подію зі сторінки обласного ТЦК і СП з невідомих причин видалили.

Нагадаємо, 10 лютого таож стало відомо, що працівника ТЦК побили чоловіки у Хмельницькому під ча перевірки військво-облікових документів. Нападники завдали військовому численних тілесних ушкоджень, за що були затримані та доставлені до поліцейського відділку.