Пошкоджено корпуси виробника "Іскандер", "Кинджал": ЗМІ заявили про "атаку БпЛА" під Москвою

У ніч на 11 листопада "КБ машинобудування" в Коломні нібито "атакував дрон". Як наслідок, пошкоджено фасади двох корпусів підприємства.

Про це з посиланням на росЗМІ, інформує 24 Канал. Цікаво, що конструкторське бюро є виробником гіперзвукових ракет, якими Росія завдає терористичних ударів по Україні.

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"Дрон атакував" КБ – виробника "Кинджалів" й "Іскандерів"

Російські журналісти зазначають, що безпілотник нібито "впав і вибухнув" на території "Конструкторського бюро машинобудування" в Коломні опівночі. У двох корпусах бюро вибило вікна.

Окрім того, пошкоджень зазнали фасади двох будівель. За попередньою інформацією, нібито без постраждалих.

Зверніть увагу! За даними росЗМІ, "КБ машинобудування" входить у холдинг "Високоточні комплекси" держкорпорації агресора "Ростех". На цьому заводі виготовляють комплекси "Іскандер-М" та ракети "Кинджал".

Що відомо про вибухи в Коломні