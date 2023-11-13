Пошкоджено корпуси виробника "Іскандер", "Кинджал": ЗМІ заявили про "атаку БпЛА" під Москвою
У ніч на 11 листопада "КБ машинобудування" в Коломні нібито "атакував дрон". Як наслідок, пошкоджено фасади двох корпусів підприємства.
Про це з посиланням на росЗМІ, інформує 24 Канал. Цікаво, що конструкторське бюро є виробником гіперзвукових ракет, якими Росія завдає терористичних ударів по Україні.
До речі Це нормальний процес і так буде продовжуватися, – ГУР про нічну "бавовну" у Росії
"Дрон атакував" КБ – виробника "Кинджалів" й "Іскандерів"
Російські журналісти зазначають, що безпілотник нібито "впав і вибухнув" на території "Конструкторського бюро машинобудування" в Коломні опівночі. У двох корпусах бюро вибило вікна.
Окрім того, пошкоджень зазнали фасади двох будівель. За попередньою інформацією, нібито без постраждалих.
Зверніть увагу! За даними росЗМІ, "КБ машинобудування" входить у холдинг "Високоточні комплекси" держкорпорації агресора "Ростех". На цьому заводі виготовляють комплекси "Іскандер-М" та ракети "Кинджал".
Що відомо про вибухи в Коломні
- Зауважимо, що близько опівночі 11 листопада росіяни у мережі повідомляли про вибухи в Коломні. Ба більше, оприлюднили відповідні фото та відео.
- Також уточнили, що було гучно неподалік "Конструкторського бюро машинобудування".
- Уже незабаром рух поблизу заводу у Коломні перекрили. На місце прибули пожежники та поліцейські.
- Пізніше в міноборони окупантів традиційно заволали про нібито "збиття безпілотників". Зокрема, по одному над Смоленською та Московською областями.
- До речі, це вже не перші вибухи в Коломні. Зокрема, там було гучно і в березні 2023.