Коломойський залишив після себе руїни у США

Олігарх Ігор Коломойський під вогнем викриттів та критики в США. Тепер не тільки ФБР розслідує його схеми виведення грошей "Приватбанку" з України в Америку та скуповування на них бізнес-нерухомості.

Його спосіб ведення бізнесу зацікавив Агентство з охорони навколишнього середовища США. При цьому Коломойський активно заохочував американських політиків закривати очі на свої особливості ведення бізнесу.

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Масштабне дослідження про Коломойського у США підготували журналісти-розслідувачі американського видання Pittsburgh Post-Gazette. У статті під назвою "Брудні долари – випробування обманом і розоренням".

Хто такі Моті Корф та Урі Лейбера

Як уже встановило ФБР, Коломойський разом зі своїм партнером Геннадієм Боголюбовим протягом десятиліть виводив гроші з України та купував за них як офісну нерухомість, так і заводи на території США. Для цього вони користувалися послугами двох американців пострадянським корінням – мовиться про Моті Корф та Урі Лейбера.

Хто такі Мотя Корф і Урі Лейбер – дуже відверто розповів у мене на ефірі редактор "Нового Времени" Віталій Січ в одному з ефірів декілька років тому. Саме наявність у Корфа і Лейбера американського громадянства відкрило можливість США розслідувати діяльність Коломойського на території Америки.

Станом на листопад 2021 року подали уже 3 позови про цивільну конфіскацію майна в штатах Техас, Кентуккі та Огайо, де в Коломойського зі спільниками були металургійні заводи.

А ось тепер місцеві журналісти знайшли і те, як Коломойський вів бізнес у США. Насправді після себе він залишив руїни та величезні проблеми – як екологічного характеру та і в царині захисту прав робітників.

Після купівлі заводів олігархом американські регулюючі органи та політичні діячі в кращому разі "дивилися в інший бік". А в деяких випадках активно вступали в змову, піддаючи американських робітників впливу токсинів та інших небезпечних умов праці.

Заводи Коломойського шкодили американцям

Один з таких металургійних заводів "Фельман Продакшн". Його олігарх та партнери викупили у результаті банкрутства за 20 мільйонів доларів. Як зазначили у газеті з Піттсбурга, дугова піч вивергала дим і пил, що хлинули по околицях, покриваючи дахи шаром бруду.

Робітники на заводах Коломойського, деякі з яких зараз стоять у руїнах, розповідали, що через відсутність інвестицій в модернізацію, дим і пил із печей заповнювали завод із негерметичних вихлопних каналів, залишаючи від 5 до 10 сантиметрів пилу на поверхнях.

"Ми не могли бачити на відстані 3 метрів, пил був настільки поганий", – сказав колишній працівник компанії, на прізвище Річмонд, який покинув компанію у 2013 році. Він сказав, що представив план ремонту фільтрації на заводі, але власники не хотіли вкладати гроші в той час.

Двоє домовласників, які живуть поряд з об'єктом, заявили, що не можуть видалити коричневі плями зі стін своїх будинків. Лише через роки Агентство з охорони навколишнього середовища США втрутилося, щоб ввести жорсткі обмеження на роботу заводів Коломойського.

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Але тоді лобісти заводу в Західній Вірджинії звернулися до членів Конгресу, щоб заблокувати перевірки з боку регулятора. І сенатори Джо Манчин і Шеллі Мур Капіто приєдналися до інших законодавців у листі до агентства в 2015 році.

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Дяекі політики США "захищали" олігарха

Політики скаржилися, що заводи Коломойського у Західній Вірджинії та Огайо можуть бути закриті. Чому? Бо вимоги встановити дороге обладнання та пройти випробування відповідно до закону ударить по власниках і ті не зможуть більше фінансувати підприємства.

Заводи олігарха заручилися допомогою обраних політиків і витратили сотні тисяч доларів на Вашингтон, щоб відбиватися від регуляторів і продовжувати роботу в звичному режимі, забруднюючи навколишнє середовище.

На підтримку бізнесу Коломойського полетіли листи не тільки від сенаторів Манчіна і Капіто, а також від впливових членів верховної палати Шеррод Браун (віцеголова Групи підтримки України в Сенаті) і Роба Портмана (співзасновник і співголова Групи підтримки України в Сенаті США). До цього Портман був у нижній палаті, з 1993 року.

Після атаки політиків американський регулятор зрештою відмовився від частини свого плану щодо впровадження на заводі нової системи виявлення забруднення. У 2017 році до справи підключився генеральний прокурор штату Огайо Майк ДеВайн, який написав тодішньому віцепрезиденту Майку Пенсу, лідеру більшості в Сенаті Мітчу МакКоннеллу і спікеру Палати представників Полу Райану.

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Він попросив скасувати екологічний контроль на заводах олігарха. Прикривалися при цьому можливим безробіттям, якби Коломойського змушували триматися норм американських екологічних стандартів.

Тому це до теми корупції – вона існує не тільки в Україні, але і навіть в Америці – просто прикрита красивим словом "лобізм". Американські політики, коли їх запитали про листи на користь Коломойського та його бізнесу, відморожувалися. Так, сенатор Манчин, впливовий демократ, не відповів на запитання репортера Post-Gazette біля палати Сенату.



Один із заводів олігарха у США / Фото Post-Gazette

Його офіс не відповів на письмові питання, але зробив заяву: "Сенатор Манчин завжди боровся за захист робочих місць у Західній Вірджинії і працював, щоб захистити добре оплачувані робочі місця у виборчому окрузі".

Інший політик, сенаторка Капіто заявила піттсбурзькій газеті, що вона не знала про будь-які суперечки навколо заводу, не зважаючи на повідомлення про Коломойського, його сталеливарні заводи та розслідування ФБР щодо його власності. Сенатор-республіканець Портман відмовився від коментарів.

Загалом завод витрачав сотні тисяч доларів на вашингтонських лобістів, щоб відстоювати свої аргументи в Конгресі та інших організаціях. За 4 роки фабрика витратила не менше 335 тисяч доларів на лобістські фірми.

Ці заводи український олігарх отримав після того, як "Приватбанк" видавали фіктивні позички підконтрольним олігарху компаніям, а гроші далі йшли через лабіринт банківських рахунків.

Як тільки кошти прибули до США, їх вклали в нерухомість – меткомбінати, 2 офісні парки в Далласі, великий виробничий центр в Іллінойсі та 4 офісні хмарочоси в Клівленді, де у 2020 році ФБР провело масштабні обшуки.

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Загалом менш як за 10 років не менше 750 мільйонів доларів перевели в США з України – і все це через Deutsche Bank. Цей банк заплатив мільйонні штрафи регулюючим органам США за погане виконання вимог у боротьбі з відмиванням грошей.

Зараз залишається невідомим, яка буде подальша доля цих активів. Нерухомість, яку купив Коломойський, намагається конфіскувати уряд. Публічних повідомлень, чи висунули олігарху обвинувачення, – немає. Але воно може бути засекреченим і вступить в дію при перетині олігархом кордону. Тому Коломойський не залишає межі України

Дубілет осів у Ізраїлі

Тим часом керівник "Приватбанку" Олександр Дубілет осів у Ізраїлі, громадянство якого він здобув. Нещодавно він дав перше за багато років дав інтерв'ю українському Forbes.

Він сказав, що до нього приходили правоохоронці. Цитую: "Я відповів на запитання місцевої поліції у справі 2018 або 2019 року про непоставку чи вугілля, чи електроенергії. Хоча я гадки не маю, що це за справа і що за компанії".



Дубілет переховується в Ізраїлі / Фото "Української правди"

Мовиться про справу за постачання вугілля на державне Центренерго, коли там були менеджери Коломойського. "Я рідко спілкуюсь із Ігорем Валерійовичем", – сказав Дубілет, хоча, подейкують, він живе в будинку сестри Коломойського в Ізраїлі.

Уже зараз очевидно, що Коломойський майже у пастці, і його власне передбачення втілилося в реальність: "Життя – це супермаркет, бери що хочеш, але попереду – каса".