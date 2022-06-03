Колона білоруської військової техніки підійшла до самого кордону з Волинською областю

Моніторингова група військової активності повідомила, що колона військової техніки Білорусі підійшла до кордону з Волинською областю.

Згідно з інформацією, 2 червня 2022 року в Дрогичині помітили колону військової техніки Збройних сил Білорусі. Очевидці змогли розгледіти 6 БТР та один МАЗ.

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Проте вже наступного дня, 3 червня, об 11:35 у Кобринському районі, зі сторони села Борисівка до села Дивин проїхала ця ж колона. Крім того, її супроводжували дві машини ДАІ.

Дивіться відео руху колони:

Згадом ця ж колона повернула до села Дивин, тобто у бік кордону з Україною.

Також сьогодні, 3 червня, о 12:45 від кордону з Україною й в сторону Кобрина рухалися 2 БТР та МАЗ, а потім за ними проїхала колона з 6 БТР та МАЗу.



Рух техніки / Фото телеграм Беларускі Гаюн​

Яка ситуація щодо Білорусі: останні новини

На кордоні з Україною Білорусь продовжує перевіряти готовність своїх військ. Зокрема, провели збори спеціалістів зв’язку та інженерно-технічного складу. Основні зусилля білоруські війська зосереджують на "посиленні охорони державного кордону". Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 3 червня.

Зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів. Водночас поблизу межі з Україною там почали мінувати дороги й мости.

Олександр Лукашенко вже остаточно прийняв правила гри Путіна. Про це розповів білоруський журналіст Франак Вячорка. Водночас він пояснив, чому вважає вторгнення армії Білорусі в Україну малоймовірним.

У мережі оприлюднили відео, на яких видно, що білоруську військову техніку, зокрема БМП та ЗРК, перекидають ближче до кордону з Україною – у Брестську область. Експерт вважає, що Путін до останнього тиснутиме на Лукашенка, тож Україні треба готуватися до вторгнення і білоруської армії.

Білоруська армія не хоче воювати за інтереси Путіна, і тим більше – проти українців. Ще у березні 2022 року понад 60% військових Білорусі відмовились наступати на Україну. Втім, тоді у них надходив наказ готуватись до втручання. Про це ексклюзивно розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович.

Відео до теми – Мусієнко пояснив, чому Білорусь стягує бронетехніку під кордон України