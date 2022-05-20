Колони авто досі стоять у районі Василівки: окупанти не випускають їх у жодну зі сторін

Російські військові продовжують блокувати виїзд мирних людей у районі Василівки, що на Запоріжжі. Війська агресора не пропускають люде у жодну зі сторін.

Проїзд через Оріхів та Пологи також залишається закритим

Величезна колона автівок продовжує чекати, коли російські окупанти дозволять проїхати через блокпост в районі Василівки.

Варте уваги У Мелітополі підірвали бронепотяг окупантів

Росіяни не пропускають автівки ані на Запоріжжя, ані у зворотному напрямку. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що проїзд через Оріхів та Пологи також залишається закритим.

Росіяни блокують тисячі автівок

18 травня у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що російська війська закрили проїзд у напрямку Запоріжжя із тимчасово захопленого міста Василівка.

19 травня стало відомо, що в тимчасово окупованій Василівці утворилися гігантські черги перед російським блокпостом. Окупанти не пропускають на підконтрольну Україні територію.

За попередніми даними, у черзі перебуває близько 1 тисячі автомобілів. У багатьох машинах перебувають жінки та діти, однак російських військові невблаганні.

Відео черги перед блокпостом у Василівці

Останні новини із Запорізької області

Російські війська у тимчасово окупованому Енергодарі 18 травня викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Вони прийшли в його кабінет з обшуками та відвезли в невідомому напрямку.

Через це 20 травня пожежники вийшли на протест в Енергодарі. Вони висловили обурення діями окупантів, які викрали начальника пожежно-рятувального загону Трояна. Росіяни силою розігнали мирний протест.

Відомо, що окупаційна влада продовжує здійснювати репресії щодо українців. Тільки на тимчасово окупованій території Запорізької області від початку повномасштабної війни окупанти викрали майже 300 людей. Станом на 11 травня у полоні окупантів перебували 118 людей.

Також слід зауважити, що російські окупанти хочуть запровадити рубль в окупованих районах Запорізької області. Окрім того, вони оголосили, що приєднають Запорізьку АЕС до російської системи. Втім, в Енергоатомі висміяли загарбників, наголосивши, що це неможливо зробити.

До уваги – в Енергодарі пожежники вийшли на протест проти окупантів: дивіться відео