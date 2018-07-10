Колоритна Колумбія очима туриста: яскраві фото

Кожна країна має свій шарму та особливості, які вирізняють її з-поміж інших держав світу. Яскраво вона простежується у Колумбії, де барви природи та побуту переплітаються з урбаністикою.

Турист із Канади Майк Джай – відчайдуха, який полюбляє подорожувати. За останні кілька років чоловік відвідав понад 30 країн світу, опанував вміння порозумітись з людьми 13 різними мовами та навіть ставав жертвою пограбувань. Однак ніщо не стає на заваді допитливого туриста, тому він підкорює все нові країни.

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Нещодавно мандрівник подався в одне з найбільших колумбійських міст – Медельїн, який зачарував Майка барвами та колоритом. Турист вирішив створити серію дивовижних знімків, що показують побут та культуру жителів Південної Америки.

"Місцеві називають його містом вічної весни, бо навколо завжди ідеальні 27 градусів. Тут були гондоли, сальса-бари, цікаві заклади, щоб поїсти чи пограти у щось, а також фантастичні люди. Все це у місті, оточеному горами", – поділився враженнями Майк Джай.



Яскраві мурали в Колумбії



Барвиста Колумбія



Колоритна Колумбія очима туристів



Одне з міст Колумбії



Жителі Південної Америки



Архітектура в Колумбії



Пам'ятники в Медельїні



Колумбійське місто