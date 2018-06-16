Колоритний Непал очима фотографа: яскраві фото

У Південній Азії розміщена колоритна країна Непал, яка вражає незвичними традиціями. Турист-фотограф зумів зафіксувати яскраве свято Маха Шиваратрі, показавши оригінальні обряди індуїстів.

Кожна країна має свої особливі традиції. Яскраво вони представлені в Непалі, де щороку відбувається святкування Маха Шиваратрі, яке ще називають "велика ніч Шиви". Свято є релігійним, тому упродовж дня люди моляться одному з трьох головних богів. Та не забувають і про розваги – віряни розмальовують свої обличчя у яскраві кольори та посипають один одного спеціальним пилом.

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Незвичне дійство зафіксував фотограф Сканда Гаутам, який живе та працює в Катманду. Чоловік приїхав до Непалу та вирішив створити оригінальну фотосесію, в якій відтворив яскраві традиції країни. Фотографії підкорили мережу, а митець збільшив кількість своїх прихильників.