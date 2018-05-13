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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Команда розробників з Boston Dynamics продемонструвала нові можливості власних роботів: відео

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Boston Dynamics продемонструвала нові можливості власних роботів
Boston Dynamics продемонструвала нові можливості власних роботів / Фото з вільних джерел

Інженери компанії Boston Dynamics показали нові навички власних роботів. Людиноподібний робот Atlas навчився бігати, відриваючи обидві ноги від землі, а чотириногий робот SpotMini тепер вміє без допомоги оператора пересуватися в будівлях із великою кількістю об'єктів та перешкод на шляху.

Відео із випробуваннями роботів опублікували на YouTube-каналі компанії.

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Створювати двоногих роботів набагато складніше, ніж роботів з великою кількістю точок опори, тому що їхнє становище нестабільне. Через це їх творцям доводиться розробляти складні алгоритми підтримки рівноваги, які дозволяють роботові не падати, відхиляючи руки і використовуючи мотори в ногах. При ходьбі по нерівних або похилих поверхнях завдання ускладнюється, тому деякі розробники двоногих роботів, в тому числі і Boston Dynamics, активно працюють в цьому напрямку.

Тепер Boston Dynamics продемонструвала нове вміння людиноподібного робота Atlas – біг по горизонтальних і похилих поверхнях. У ролику можна бачити, що робот саме біжить – він відриває обидві ноги від землі і під час кожного циклу спирається на землю тільки однією ногою. Крім того розробники показали, як Atlas вміє перестрибувати через колоду. Правда, в минулому році вони продемонстрували більш вражаючі стрибки робота, в тому числі і зворотне сальто.

Випробування людиноподібного робота Atlas – дивіться відео

Крім нових можливостей людиноподібного Atlas розробники показали, як чотириногий робот SpotMini протягом шести хвилин пересувається по лабораторіях Boston Dynamics в автономному режимі без втручання оператора. Перед випробуванням оператор вручну провів робота по маршруту, для того, щоб він створив 3D-карту будівель і місцевості за допомогою своїх камер. Для цього у робота є п'ять блоків з чотирьох камер, розташованих по периметру корпусу.

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На карті, показаній в першій частині ролика, можна побачити, що робот переміщається між віртуальними контрольними точками, які розставлені через кілька метрів по всьому маршруту, тому на деяких поворотах він різко повертає в бік до нової точки. Під час спуску зі сходів йому доводиться розвертатися і спускатися в такому положенні. Ймовірно, це обумовлено конструкцією ніг і розподілом ваги робота.

Випробування чотириногого робота SpotMini – дивіться відео

Показаний в ролику чотириногий SpotMini – остання розробка Boston Dynamics, представлена ​​в листопаді 2017 року. Він розроблений на основі попередньої версії, створеної в 2016 році. Нова модель отримала набагато більше камер, а також повноцінний корпус, що закриває майже всі елементи конструкції. Він важить 25 кілограмів і може піднімати вагу масою до 14 кілограмів, а також має акумулятор, достатній для роботи протягом 1,5 години.

Теги: Новини США Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
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