Чи має Україна зброю, яка здатна змінити хід війни: що каже новий командир "Вовків да Вінчі"

Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" розповів про зброю, яку Україна має наразі. Сергій "Філя" Філімонов пояснив, що саме нам повинні дати партнери для перемоги та що ми маємо зараз.

Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" розповів в інтерв'ю ТСН, що, якщо наші західні партнери хочуть перемоги України, то мають забезпечити нас ракетами великої дальності та можливістю бити по території ворога, по їхніх військових об'єктах та логістичних шляхах, пише 24 Канал.

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Що каже командир батальйону "Вовки да Вінчі" про зброю в ЗСУ

Сергій "Філя" Філімонов розповів, що наразі в Україні ще немає зброї, яка здатна змінити перебіг війни з Росією. Збройним Силам України потрібен хоча б баланс, порівняно зі зброєю ворога.

Я її (зброї – 24 Канал) не бачу, тому що нам би по зброї зараз мати баланс з росіянами. Спочатку в нас була перевага в дронах, у використанні, у технологічності, у тактиці застосування. Наразі цієї переваги немає,

– розповів військовий.

Він заявив, що Росія наразі виробляє на місяць 100 ракет і 300 дронів типу "Шахед". За словами військового, нам потрібна така зброя.

"Те, як ми топимо кораблі водними дронами, це взагалі для мене було немислимо. Якщо вони ракетами не можуть нам нанести більше ураження, ніж ми наносимо дронами, умовно не дуже дорогими. Те саме, коли наші дрони долітають до нафтопереробних фабрик, заводів, аеропортів. Це про багато що каже", – пояснив командир "Вовків да Вінчі".

За його словами, Україна зможе дешевими засобами робити ворогу набагато болючіше, ніж вони роблять ракетами, які коштують мільйони.

Україні потрібні боєприпаси