Новый командир батальона “Волки да Винчи” рассказал в интервью ТСН, что, если наши западные партнеры хотят победы Украины, то должны обеспечить нас ракетами большой дальности и возможностью бить по территории врага, по их военным объектам и логистическим путям, пишет 24 Канал.

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Что говорит командир батальона "Волки да Винчи" об оружии в ВСУ

Сергей "Филя" Филимонов рассказал, что сейчас в Украине еще нет оружия, которое способно изменить ход войны с Россией. Вооруженным Силам Украины нужен хотя бы баланс, по сравнению с оружием врага.

Я его (оружия – 24 Канал) не вижу, потому что нам бы по оружию сейчас иметь баланс с россиянами. Сначала у нас было преимущество в дронах, в использовании, в технологичности, в тактике применения. Сейчас этого преимущества нет,

– рассказал военный.

Он заявил, что Россия сейчас производит в месяц 100 ракет и 300 дронов типа "Шахед". По словам военного, нам нужно такое оружие.

"То, как мы топим корабли водными дронами, это вообще для меня было немыслимо. Если они ракетами не могут нам нанести больше поражения, чем мы наносим дронами, условно не очень дорогими. То же, когда наши дроны долетают до нефтеперерабатывающих фабрик, заводов, аэропортов. Это о многом говорит", – объяснил командир "Волков да Винчи".

По его словам, Украина сможет дешевыми средствами делать врагу гораздо больнее, чем они делают ракетами, которые стоят миллионы.

Украине нужны боеприпасы