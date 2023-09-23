Існувало два типи пригожинських вбивць: зеки та навчені ідейні найманці, – боєць "Артан"
Захисник Андрій Мельник розповів, що найважче воювати було саме з "вагнерівцями". Він також зазначив, що вони поділилися на 2 типи.
Командир взводу спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" Андрій Мельник, відомий за позивним "Фаворит", розповів 24 Каналу, що з вагнерівцями справді було складно воювати.
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"Вагнерівці" ніколи не відступали
Андрій Мельник зізнався, що вагнерівці справді досвідчені військові, які ніколи не відступали. Однак він зауважив, що існували два типи пригожинських вбивць: зеки та безпосередньо навчені ідейні найманці.
Перші залітали вперед "м'ясом". Другі ж спостерігали за нашими позиціями та виступали вже коли розуміли, де ми. От ці робили все дуже грамотно, але ми протистояли їм цілком успішно. Їх втрати були просто шаленими. Та й взагалі, де тепер "вагнера", і де ми? Проте ніколи не можна сказати, що вони якісь дурні. Це люди з шаленим досвідом, які жили війною, постійно брали участь у бойових діях в Африці, Сирії, літали до Венесуели. У них не було такого командування, як у звичайних ЗС Росії, коли без дозволу генерала не можна навіть вогонь відкрити,
– сказав "Фаворит".
Де зараз ПВК "Вагнера"
- Після "заколоту" Пригожина Кремль запропонував вагнерівцями підписати контракти з міноборони Росії. Тих, хто не захотів цього робити, перемістили в Білорусь.
- Наразі учасники ПВК "Вагнера" беруть участь у навчаннях спільно з білоруськими військовими й виступають як інструктори.
- У Росії вербування найманців у цю приватну компанію наразі зупинене. Також відомо, що Кремль хоче створити "державний Вагнер", щоб мати повний контроль над найманцями й при цьому мати можливість й надалі мобілізувати зеків.
- У вересні стало відомо, що всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО Росії та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс",