Існувало два типи пригожинських вбивць: зеки та навчені ідейні найманці, – боєць "Артан"

Захисник Андрій Мельник розповів, що найважче воювати було саме з "вагнерівцями". Він також зазначив, що вони поділилися на 2 типи.

Командир взводу спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" Андрій Мельник, відомий за позивним "Фаворит", розповів 24 Каналу, що з вагнерівцями справді було складно воювати.

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"Вагнерівці" ніколи не відступали

Андрій Мельник зізнався, що вагнерівці справді досвідчені військові, які ніколи не відступали. Однак він зауважив, що існували два типи пригожинських вбивць: зеки та безпосередньо навчені ідейні найманці.

Перші залітали вперед "м'ясом". Другі ж спостерігали за нашими позиціями та виступали вже коли розуміли, де ми. От ці робили все дуже грамотно, але ми протистояли їм цілком успішно. Їх втрати були просто шаленими. Та й взагалі, де тепер "вагнера", і де ми? Проте ніколи не можна сказати, що вони якісь дурні. Це люди з шаленим досвідом, які жили війною, постійно брали участь у бойових діях в Африці, Сирії, літали до Венесуели. У них не було такого командування, як у звичайних ЗС Росії, коли без дозволу генерала не можна навіть вогонь відкрити,

– сказав "Фаворит".

Де зараз ПВК "Вагнера"