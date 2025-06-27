На Донеччині командир батальйону "пустив на вітер" 1 мільйон держкоштів, – ДБР

Командира батальйону однієї з військових частин Донецької області викрили на незаконній виплаті бойових надбавок. Державі було завдано збитків на майже 1 мільйон гривень.

Слідство встановило, що у 2023 році 3 військовослужбовців батальйону протягом 3 місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій, хоча фактично перебували в тилу, передає 24 Канал із посилання на ДБР.

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Обікрав державу на мільйон

Відомо, що командир батальйону особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди.

Тепер військовому інкримінують зловживання службовим становищем, внесення неправдивих відомостей до офіційних документів і видача завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

До слова, на Рівненщині ДБР повідомило про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям, які примусово мобілізували чоловіка, утримували його та били. Постраждалий отримав легкі тілесні ушкодження. Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань викрило масштабну корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових, організовану мешканцем Одеси. Серед поставлених продуктів були фальсифікати та товари з простроченим терміном придатності.